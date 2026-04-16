Arriva l’Anticiclone, farà più caldo del normale: picchi di 27 gradi, sembrerà quasi estate

Dopo una breve fase di instabilità, stando alle previsioni meteo, il prossimo weekend regalerà un clima quasi estivo, con l’arrivo dell’anticiclone che darà il via ad un’ondata di caldo anomalo per la stagione.

Meteo, farà più caldo del normale: da quando

Secondo le stime de Il Meteo, il fine settimana si rivelerà particolarmente gradevole e anche più caldo del normale, fatta eccezione per alcune insidie che si registreranno limitatamente al Nord. In queste ultime ore il caldo anticiclone sta guadagnando terreno, favorendo nelle prossime ore la quiete atmosferica e un notevole rialzo termico.

Nello specifico, la giornata di sabato 18 aprile sarà la più calda del weekend con ampi spazi soleggiati e un clima anche fin troppo caldo per la stagione, con picchi di almeno 27 gradi. Una leggera nuvolosità potrebbe transitare soltanto al Nord e lungo il versante tirrenico.

Una parentesi estiva che proseguirà anche nella giornata di domenica 19 aprile al Sud, nonostante i primi segnali di cambiamento ben percepibili al Nord. Nelle regioni settentrionali, infatti, si verificherà l’ingresso di correnti fresche in quota, collegate a un vortice in discesa dal Nord Europa.

Questa configurazione favorirà un aumento della copertura nuvolosa e locali temporali, soprattutto nelle zone alpine e prealpine. Sarà soltanto il preludio ad un inizio settimana che potrebbe rivelarsi turbolento in tutta Italia ma, vista la distanza temporale, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.

