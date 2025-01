Sussulto corallino: la Turris col Potenza finisce 0-0 tra le mille polemiche

La Turris continua a non trovare la via della rete. Anche contro il Trapani tutti i problemi sono saliti a galla (Foto Salvatore Varo)

La Turris pareggia contro il Potenza per 0-0 la prima partita del 2025 (Foto Salvatore Varo)

La Turris strappa il pareggio contro il Potenza all’Amerigo Liguori. Un punto che non soddisfa nessuna ma almeno da morale ai corallini che ora sono chiamati ad una vera e propria impresa salvezza, ricordando che nelle prossime settimane ci sarà una nuova penalizzazione da scontare in classifica.

La cronaca di Turris-Potenza

La Turris inizia bene il match e con Nocerino scocca il primo tiro in porta della sfida. Al 7’ ci prova Rosafio ma Ndiaye è attento e spazza. Si mette in mostra anche Caturano, ma al 17’ è bravo Marcone in presa doppia. Sempre l’attaccante una decina di minuti dopo ha una colossale palla gol a porta vuota ma di testa mette clamorosamente a lato. Al 33’ sempre gli ospiti, stavolta con Castorani ma la palla finisce sul fondo. La Turris torna in avanti al 38’ da corner stacca Cocetta ma la palla sfiora il palo.

I corallini partono forte nella ripresa e nel giro di pochi minuti c’è un triplo episodio da matita rossa. Trotta calcia in area e viene murato da un calciatore ospite di mano, l’arbitro fa proseguire. Pochi secondi dopo ancora il centravanti viene fermato con un’irregolarità in area non vista dal direttore di gara. Due giri di lancette più tardi Castellano viene colpito e cade in area ma l’arbitro assegna punizione agli ospiti e alza il giallo al centrocampista corallino per simulazione. I corallini vivono di folate, Trotta ha la chance per il vantaggio ma di testa sbaglia completamente da solo. Il Potenza mantiene però il pallino del gioco e solo un super Marcone impedisce il gol ospite con una prodigiosa parata su Schimmenti. Nel finale forcing potentino ma la Turris regge e chiude ogni spazio portando a casa il punto dopo i cinque minuti di recupero.