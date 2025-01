M5S, bilancio di Gallo: “Raggiunti primi obiettivi del patto con sindaco, avanti con più risorse”

Luigi Gallo, referente del gruppo cittadino M5S a Torre del Greco, traccia un primo bilancio dell’esperienza amministrativa che vede il Movimento alla guida della città nella coalizione del sindaco Luigi Mennella.

Gallo e il M5S: bilancio di una strana (vincente) alleanza

Più di qualcuno, da ogni fazione politica, aveva storto il naso quando nella primavera del 2023 fu annunciato che il M5S ed il PD, insieme ad un discreto elenco di realtà e liste civiche, si sarebbero presentati con un fronte unico alle urne a sostegno dell’avvocato Mennella.

La storia è stata poi scritta: Luigi Mennella ha vinto le elezioni ed è entrato, da pochi giorni, nel terzo anno solare di amministrazione. Il M5S è tuttora presente in maggioranza, portando avanti gli accordi presi a monte di quella tornata amministrativa: ed è momento di bilanci anche per Luigi Gallo, oggi referente cittadino dei grillini dopo l’esperienza da parlamentare.

La trattativa sugli obiettivi: “Per uscire da decennio buio”

“Il Movimento 5 Stelle nel 2023 ha scelto di stringere un patto con l’attuale sindaco di Torre del Greco per inaugurare una nuova stagione di governo per la città”, spiega Gallo. “Abbiamo attraversato più di un decennio di buio per i cittadini di Torre del Greco, costellato di scandali, inchieste ed immobilismo. La nostra città è stata abbandonata ad appetiti egoistici e poco trasparenti. È stato permesso il dilagare di inciviltà e sottocultura, mortificando le nuove generazioni, professionisti e forze innovative della città”.

“Solo una misura universale come il reddito di cittadinanza ha difeso più di 2000 famiglie torresi dalla scure della povertà voluta da chi vuole una società che arricchisce solo chi è già privilegiato”, prosegue l’ex deputato.

“Il sindaco Mennella ci ha voluto con forza nella coalizione che governa la città, sapendo che per noi e per i cittadini che rappresentiamo nelle istituzioni la scelta non fosse per nulla scontata. Così, come da sempre, abbiamo scelto di diventare strumento di obiettivi ben precisi ed è iniziata una lunga trattativa per definire i punti del programma che potevano dare alla città una svolta significativa”.

Gallo, referente M5S: “Ecco cosa abbiamo ottenuto”

Così racconta Gallo la genesi di questo progetto amministrativo: “Abbiamo voluto ed ottenuto liste pulite per l’intera coalizione. Abbiamo voluto ed ottenuto un impegno nel turismo e nella cultura e siamo molto soddisfatti di aver approvato un bilancio per il 2025 che ha le risorse giuste in questo settore.”

“Abbiamo voluto ed ottenuto un potenziamento della macchina comunale che le precedenti maggioranze e sindaci hanno portato al collasso, rendendo impossibili i servizi ai cittadini, dalle politiche sociali ai servizi alle imprese, dal controllo del territorio alla legalità, fino ai problemi che riguardano l’edilizia privata”.

“Abbiamo voluto che la città si distinguesse per l’impegno nella Transizione ecologica, quel cambiamento che può garantire ai cittadini qualità della vita, aria pulita, mare pulito, spiagge pulite, cibo sano”. Un punto, quest’ultimo, su cui il M5S incide in maniera diretta grazie alle deleghe assegnate all’assessore Laura Vitiello, in forza proprio ai pentastellati. “Per quanto di nostra competenze abbiamo portato sul territorio il servizio di bici elettriche e spinto la maggioranza ad aumentare la sicurezza stradale con un impegno votato in consiglio e proposto dal M5S e nel 2025 aumenteranno le risorse per la sicurezza e il personale dei vigili urbani per il controllo del territorio”.

“Dopo un anno e mezzo avremo finalmente una persona nella pubblica amministrazione che seguirà i progetti della transizione ecologica. Diventare città d’avanguardia della transizione ecologica e dei beni comuni nella regione Campania significa anche perseguire per altre strade il progetto di promozione culturale e turistico della città”

“Abbiamo aperto un capitolo sulle comunità energetiche nel bilancio per far partire i progetti in cantiere, realizzati con la collaborazione del CNR e con la disponibilità delle scuole del territorio. Ora servono le risorse del comune affinché si inneschi un circolo virtuoso: dalle risorse stanziate si generino nuove risorse grazie ai contributi del GSE che potranno essere spesi per il contrasto alla povertà come ha definito un impegno proposto dal consigliere del M5S”.

Questi ed altri punti che Gallo ed il M5S rivendicano con orgoglio: l’anno del Movimento torrese si è infatti aperto con un elenco di “riepilogo” dei risultati, piccoli e grandi, ottenuti nei mesi trascorsi al governo cittadino, sintetizzati in un volantino virtuale pubblicato sulle pagine social pentastellate e che vede ben 34 “bandierine” a rappresentare i traguardi ottenuti.

Gallo: “Primi obiettivi raggiunti, per continuare servono risorse e persone”

Gallo guarda però al futuro: “Ora che stiamo raggiungendo i primi obiettivi dell’agenda che il M5S ha sottoscritto con il sindaco dobbiamo continuare e dare slancio alla transizione ecologica e ai beni pubblici del territorio che devono essere gestiti dai cittadini e associazioni in processi partecipati”.

“Ora non possiamo fermarci e dobbiamo dare nuovo slancio a queste novità e devono essere messe in campo risorse e personale. È dai primi colloqui con il sindaco che ho chiesto un allineamento della macchina amministrativa alle nuove sfide che vogliamo raggiungere”, spiega l’onorevole.

“Servono risorse per avviare i processi di partecipazione cittadini alla gestione dei beni pubblici del territorio. Serve maggior collaborazione per garantire in città i misuratori mobili dell’aria, le macchine mangiaplastiche. Serve collaborazione per garantire un sistema di collegamento efficace e sicuro di trasporto pubblico urbano con nuove tecnologie a basso impatto ambientale. Ora serve continuare la battaglia contro le risposte inadeguate che arrivano dalla regione sul trasporto pubblico”.

Ma lo sguardo è volto, più ampiamente, a provvedimenti che servano a stare a fianco della cittadinanza nella quotidianità: “Il 2025 deve essere anche l’anno delle prime misure strutturali comunali per il contrasto alla povertà, con finanziamenti diretti a chi viene emarginato da questo governo nazionale di destra che toglie ai poveri per dare ai ricchi. Siamo soddisfatti ma mai sazi di giustizia e di voglia di migliorare la qualità della vita della comunità in cui viviamo”.