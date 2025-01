La Turris regge un tempo e poi crolla: il Latina vince 4-1

La Turris regge solo un tempo in quel di Latina prima di cadere subendo quattro reti in pochissimo tempo. I padroni di casa ringraziano e risalgono la classifica. Per i corallini invece continua il momento nero con la squadra del duo Forziati-Imbimbo che in questo momento non giocherebbe nemmeno i play-out.

La cronaca di Latina-Turris

Match combattuto sin dai primi minuti, primo squillo che è di marca pontina con Gatto che al 23′ calcia con il destro al volo dal limite, raccogliendo una corta respinta della difesa ospite, ma è impreciso. Al 35′ Ndoj su punizione trova l’opposizione fortunosa di Fallani. Al minuto 46, ghiotta chance per il Latina con Fallani che in uscita prova a neutralizzare un cross dalla destra di Improta, ma si scontra con Ndiaye. Petermann recupera la sfera appoggiando per Bocic, che calcia a botta sicura, ma è decisivo il salvataggio sulla linea di Nocerino.

Ripresa che si apre subito con un’occasione di marca corallina: cross teso dalla sinistra di Nicolao per la spizzata di Nocerino, che spedisce la sfera di poco alta. Al 55′ Ekuban, ex di turno, sblocca il match: buon pallone lavorato sulla destra da Improta, cross teso per la spizzata di Gatto che premia l’inserimento dell’ex corallino, che batte Fallani sotto porta. Al minuto 62′ arriva il raddoppio del Latina con la rasoiata di Petermann che trafigge Fallani. Il tris è servito poco dopo, al minuto 70′ con un retropassaggio avventato di Ndiaye con Fallani che commette fallo su Bocic, il quale a sua volta riesce ad allargare per Improta che insacca nella porta sguarnita. Due minuti dopo sempre Improtarealizza il poker e la personale doppietta, spedendo in rete un diagonale precedentemente salvato sulla linea. Al 79′ Nocerino accorcia le distanze. Ultime battute del match con la Turris che cerca di rendere meno amaro il passivo.