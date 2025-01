Turris, nessuna novità dal fronte societario: si rischia il blocco sul mercato per tutto gennaio

Continua il blocco sul mercato per la Turris. In uscita però non mancano gli addii (Foto Salvatore Varo)

Scorrono i giorni di calciomercato e la Turris continua a non trovare la quadra a livello societario per sbloccare una situazione molto difficile. I corallini, infatti, insieme al Taranto, hanno subito un blocco totale sul fronte mercato in entrata, complice le ultime inadempienze sui pagamenti dello scorso 16 dicembre.

Sulla situazione era intervenuto Rosario Primicile la scorsa settimana ai microfoni di Turris Live, sottolineando come i sette giorni a venire fossero di vitale importanza. Tuttavia, al termine della settimana, non ci sono novità positive; anzi, la situazione è ancora totalmente paralizzata.

Turris ancora bloccata sul mercato, il tempo scorre e la situazione è sempre più catastrofica

Mentre sul mercato in uscita i corallini hanno salutato diverse pedine, la situazione in entrata è ancora totalmente ferma. Oltre ai “sei calciatori” già bloccati dal direttore Primicile, come da sua ammissione, c’è attesa anche per il tecnico Imbimbo, che durante la settimana conduce gli allenamenti della squadra, ma che nel giorno della partita è costretto a sedersi in tribuna a causa del mancato tesseramento con i corallini.

Una situazione che al momento sembra difficile da risolvere, mentre il tempo continua a scorrere e i giorni per effettuare operazioni di mercato diminuiscono. La Turris continua a perdere pedine e anche la tifoseria ha perso la pazienza, tanto da chiedere un confronto con i calciatori dopo la sconfitta di Latina. Nel frattempo, la classifica si complica sempre di più e lunedì serviranno tre punti contro la Casertana per nutrire una piccola speranza di play-out.

In settimana sono attese nuove uscite. C’è invece incertezza sul futuro di Pugliese, che sembrava destinato al Benevento; tuttavia, a causa del blocco sul mercato imposto dalla FIFA ai giallorossi, la trattativa potrebbe saltare.