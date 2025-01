Turris, Imbimbo pronto a lasciare: Forziati potrebbe essere confermato fino al termine della stagione

La situazione di casa Turris peggiora ora dopo ora. Doveva essere un gennaio di rilancio e invece i corallini stanno perdendo sempre più pezzi giorno dopo giorno. Ad andare via però non sono solamente i calciatori, secondo rumors anche il tecnico Imbimbo è pronto a salutare Torre del Greco.

Anche la piazza ha iniziato la sua protesta, con gli ultras che con un comunicato ufficiale hanno annunciato la loro scelta di non seguire sugli spalti le partite in casa dei corallini. Il rebus societario diventa sempre più complesso e senza vie d’uscita che possano dare rilancio ad una squadra che è già conscia del suo destino.

Imbimbo pronto a salutare la Turris, Forziati continuerà sulla panchina corallina

Chiamato per salvare la Turris, la sua avventura è pronta a chiudersi dopo solamente qualche settimana. Eduardo Imbimbo è pronto a salutare la Turris. Nonostante non sia mai stato annunciato ufficialmente, complice il blocco per il mercato, il tecnico dirigeva tutti gli allenamenti per poi sedersi in tribuna durante le partite.

Il tecnico però scoraggiato dalla situazione societaria è pronto a lasciare la causa corallina. Il blocco del mercato resta e la situazione non accenna a migliorare, complice anche le ultime vicende.

In panchina continuerà Ezio Forziati, il secondo di Mirko Conte ha proseguito in veste d’allenatore nelle ultime tre partite dei corallini, collezionando due sconfitte e un pareggio interno contro il Potenza. Alle sue spalle Lorenzo Salvatore, storico collaboratore tecnico dei corallini.

Nel mentre c’è attesa per il prossimo 28 gennaio, quando la Turris scoprirà se arriverà una nuova penalizzazione. Secondo rumors, i corallini porteranno alcune prove per testimoniare che l’errore fatto è stato commesso dalla banca incaricata, mandando le somme di denaro il giorno dopo la scadenza effettiva del 16 dicembre.