Colonie feline a Torre del Greco, il comune risponde e mette a disposizione mangime e cuccette

Il comune risponde sulle colonie feline: pubblicata una manifestazione di interesse che va incontro ai volontari che si occupano dei felini.

Colonie feline, arrivano cuccette e cibo

Avevamo raccolto il grido di aiuto giunto dalle volontarie che si occupano della colonia felina presente nel cimitero di Torre del Greco: la richiesta al comune e ai cittadini era finalizzata a ricevere un aiuto per gli oltre 100 gatti di cui si occupano.

Cure, crocchette e volontari da coinvolgere, è questa la richiesta che accomuna anche le altre associazioni e gruppi no profit i quali si fanno carico di assistere i randagi.

Al nostro articolo ha fatto seguito l’immediato intervento del comune di Torre del Greco nella persona dell’assessore Laura Vitiello che detiene la delega al benessere animale: la manifestazione di interesse che invita enti, associazioni e volontari a fare domanda per ricevere dal comune gratuitamente cibo e cuccette (già firmata dall’assessore ad inizio gennaio) è stata pubblicata all’albo pretorio ed è a disposizione per essere compilata sul sito istituzionale del comune di Torre del Greco.

Per ciascuna istanza – viene specificato – saranno consegnati una cuccia e/o un sacchetto di mangime, a secondo che il richiedente richieda l’una, l’altro o entrambi. Solo nel caso di colonie feline particolarmente numerose (oltre le cinquanta unità) la consegna di mangime consisterà in tre sacchi. Le domande saranno evase in ordine di protocollo e fino ad esaurimento delle risorse in possesso dell’ente.

Al fine di intercettare quante più realtà animaliste possibili – viene ancora specificato – non è possibile presentare domanda per entrambi i lotti. Decorsi venti giorni e laddove ci fosse ancora disponibilità, sarà possibile ripresentare domanda per lo stesso lotto o presentare domanda per l’altro lotto. Si procederà così, ogni venti giorni, fino ad esaurimento delle risorse.

Ass. Vitiello: “Riconosciamo l’impegno dei volontari”

“I diritti degli animali stanno particolarmente a cuore alla nostra amministrazione. Pertanto quale assessore al benessere animale lo scorso 8 gennaio ho firmato un atto di indirizzo con il quale ho dato mandato agli uffici preposti di redigere un avviso pubblico finalizzato alla consegna di mangime e cuccette per gatti e cani bisognosi” ha dichiarato l’ass. Laura Vitiello.



Proseguendo: “Riconosciamo in tal modo il prezioso impegno quotidiano e la dedizione delle persone che si occupano delle colonie feline del territorio e dei volontari ( guardie zoofile, associazioni senza scopo di lucro) che svolgono un ruolo cruciale nel garantire cura, affetto, assistenza materiale e sanitaria a gatti e cani randagi del territorio”.

“Ringrazio gli uffici preposti ed in particolare il dirigente ing Egidio Ciani ed il funzionario arch. Marco Battiloro che mi hanno sostenuta e supportata in questa lodevole iniziativa a favore dei nostri amici a quattro zampe”, conclude l’assessore in quota M5S.

Un piccolo grande passo da parte dell’amministrazione: resta valido l’invito del gruppo Colonia Felina Volontarie Torre del Greco a tutti i privati cittadini che volessero dare una mano ad occuparsi dei “cittadini a quattro zampe”: essi possono contattare la pagina Facebook per conoscerne tutte le modalità.