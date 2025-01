Torre del Greco, ragazzina investita fuori scuola: travolta da un minorenne sullo scooter

Ragazzina investita sulle strisce pedonali mentre andava a scuola a Torre del Greco. Il fatto è accaduto questa mattina nei pressi dell’Istituto Giampietro Romano di via Nazionale: a travolgerla lo scooter guidato da un minorenne che si è fermato per prestare i soccorsi.

Torre del Greco, ragazzina investita fuori scuola

Era quasi l’orario di inizio delle lezioni quando la studentessa si stava recando a scuola. Stava attraversando le strada sulle strisce pedonali, ma è stata investita dallo scooter ed a causa dell’impatto ha battuto la testa sull’asfalto. Un impatto in virtù del quale sono stati chiamati i soccorsi del 118 che sono giunti velocemente sul posto, fornendo le prime cure del caso alla dodicenne che, successivamente, è stata trasportata all’ospedale Santobono di Napoli.

La giovane è giunta nel nosocomio pediatrico in codice rosso, ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul luogo è arrivata anche la Polizia Municipale di Torre del Greco; gli agenti hanno effettuato i rilievi di rito e sentito alcuni testimoni per ricostruire quanto accaduto. Il giovane guidatore sarà sottoposto ai test per verificare se abbia assunto alcol o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida.