Travolta in pieno mentre andava a scuola: come sta la 12enne investita a Torre del Greco

Non sarebbe in pericolo di vita la ragazzina di 12 anni finita al Santobono dopo essere stata investita in via Nazionale a Torre del Greco questa mattina. Trasportata in ospedale in codice rosso, attualmente è ricoverata ma le sue condizioni farebbero ben sperare.

Ragazzina di 12 anni investita a Torre del Greco: come sta

La ragazzina si stava recando presso la scuola media Gianpietro Romano, dove frequenta la classe prima, nel quartiere Sant’Antonio, quando improvvisamente sarebbe stata travolta in pieno da uno scooter guidato da un minorenne. La 12enne proprio in quel momento stava attraversando la strada per raggiungere l’istituto, servendosi delle strisce pedonali.

Il conducente dello scooter ha fornito i primi soccorsi alla vittima. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 che, viste le gravi lesioni riportate nello schianto, hanno trasportato la ragazzina presso l’ospedale Santobono di Napoli.

Stando a quanto emerso, avrebbe battuto pesantemente la testa sull’asfalto. Inizialmente le sue condizioni di salute sono state giudicate gravi ma, per fortuna, i medici dall’ospedale avrebbero fatto sapere che la 12enne è fuori pericolo.

“Innanzitutto saremo vicini alla famiglia della bambina che speriamo possa farcela e guarire presto. E’ l’ennesimo dramma che si consuma sulle nostre strade a causa dell’irresponsabilità, della follia, della spregiudicatezza. Una strage che va fermata a tutti i costi. Servono più dossi e strisce rialzate ma soprattutto è necessario abbassare il limite di velocità nei centri urbani a 30 kmh” – ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli.