Tassi in calo, mutui più economici: cosa cambia per famiglie ed imprese? Il punto con Luigi Sammarco

I tassi d’interesse dei mutui vanno ancora giù: una buona notizia per le famiglie ma non si può dire lo stesso per le imprese: un approfondimento con il dott. Luigi Sammarco, consulente creditizio con esperienza quarantennale.

Scendono i tassi sui mutui, l’approfondimento con Sammarco

L’andamento dei tassi di interesse in Europa sta incidendo profondamente sul mercato dei mutui e sull’accesso al credito, con effetti contrastanti per famiglie e imprese. I continui tagli della BCE stanno portando benefici ai mutuatari, ma il quadro economico generale resta incerto. Per comprendere meglio la situazione, abbiamo intervistato Luigi Sammarco, consulente creditizio esperto di finanziamenti e mutui.

I mutui tornano accessibili: tassi in calo al 2,5%

Dopo anni di rialzi, i tassi d’interesse applicati ai mutui stanno finalmente scendendo. Oggi, le migliori offerte per un mutuo a tasso fisso si attestano intorno al 2,5%, rendendo l’acquisto della casa più conveniente rispetto agli ultimi anni.

Il dott. Luigi Sammarco, consulente creditizio, ci spiega le conseguenze più immediate di questo calo: “La riduzione dei tassi d’interesse si traduce in rate più basse per chi ha un mutuo variabile e condizioni più favorevoli per chi intende accendere un nuovo mutuo. In particolare, le famiglie con ISEE medio-basso possono accedere più facilmente al credito, grazie anche agli incentivi pubblici, come il Fondo di Garanzia per la Prima Casa.”

Il ruolo della BCE: i tagli ai tassi e i benefici per le famiglie

Nel 2024, la Banca Centrale Europea ha iniziato un percorso di riduzione del costo del denaro, con tagli progressivi di 25 punti base, che continueranno, con ogni probabilità, per tutto il 2025.

Dott. Luigi Sammarco, consulente creditizio esperto nel settore immobiliare

“Le scelte della BCE mirano a stimolare consumi e investimenti“, spiega Sammarco, “La ricetta di Christine Lagarde, per quanto ampiamente criticata, sta avendo effetti positivi: l’inflazione sta rallentando verso il target del 2%. Il costo del denaro più basso aiuta le famiglie a sostenere mutui più accessibili e può incentivare una ripresa del settore immobiliare.”

Le imprese restano in difficoltà: cosa sta succedendo?

Se per le famiglie la situazione migliora, lo stesso non si può dire per le imprese. La Germania, locomotiva d’Europa, è in crisi: la produzione industriale e gli ordini sono in calo, con ripercussioni su tutta l’economia europea.

“Le aziende, specialmente le PMI italiane, stanno affrontando problemi strutturali: costi di produzione elevati, una domanda interna debole e difficoltà nel competere a livello internazionale – è il pensiero di Luigi Sammarco – I tassi più bassi aiutano, ma da soli non bastano. Servirebbero politiche di sostegno mirate, come incentivi agli investimenti e sgravi fiscali.”

Scenari futuri: cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Secondo le previsioni, la BCE potrebbe ridurre i tassi di un punto pieno entro l’estate 2025. Tuttavia, la situazione geopolitica ed economica resta incerta.

Dott. Luigi Sammarco: “Studiare la situazione dei clienti è il primo passo per la vera consulenza”

“Oggi assistiamo sempre più ad una frammentazione del mondo che sta modificando gli equilibri geopolitici, economici e sociali. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le corrispondenti risposte dei governi occidentali di limitare l’accesso del più grande paese asiatico al sistema finanziario globale, rappresenta un punto di svolta che accelera la frammentazione” ricorda Sammarco, che ha alle spalle 40 anni di esperienza nel settore.

I contrasti mettono in difficoltà l’economia: “Speriamo nella cooperazione”



L’imposizione prevista dal governo americano di dazi, sanzioni e misure di ritorsione commerciale segna un ritorno a logiche di divisione e antagonismo che si farebbero sentire anche sull’inflazione globale e quindi sul PIL.

“Una totale assenza di scambi tra i blocchi orientali (Cina e Russia) e quelli occidentali (Stati Uniti e i loro alleati) comporterebbe un minore sviluppo, prezzi più alti e crescita della povertà e della frustrazione sociale. In questo contesto, la cooperazione globale emerge come unica via per affrontare il problema”, spiega Sammarco. “L’instabilità potrebbe però aumentare negli ultimi mesi dell’anno, quindi bisogna stare in guardia”.

Comprare casa: ora è il momento giusto

“Chi ha intenzione di acquistare casa dovrebbe approfittare di questo periodo favorevole“. Non ha dubbi il dott. Sammarco che mette sul piatto della bilancia la situazione mutui, le agevolazioni statali e le future incertezze globali. “Tuttavia, è importante valutare bene la propria capacità di rimborso e considerare il tipo di tasso più adatto. Oggi il tasso fisso è molto conveniente e rappresenta una garanzia di stabilità nel lungo termine.”

“Capisco ovviamente le tante incertezze che popolano la mente di chi deve fare un investimento così importante. Per questo ricordo sempre di affidarsi alla consulenza dei professionisti che possano guidarvi e consigliarvi per un importante risparmio nel breve e nel lungo termine. Noi dello Studio Sammarco siamo a vostra disposizione”.

