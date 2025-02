“Business, ecco come proteggerlo”: le soluzioni assicurative di Allianz con il Dott. Fabrizio Caiazza

L’assicurazione per un’impresa rappresenta uno “scudo” che ne tutela la capacità di generare reddito e ne garantisce la sostenibilità economica nel tempo. Ma ciascun settore ha le proprie esigenze e peculiarità: per questo è necessario affidarsi, anche per una semplice consulenza, a professionisti esperti in grado di analizzare i rischi e fornire soluzioni adeguate.

Assicurazioni business, ogni impresa è differente: il punto con il Dott. Caiazza

Nel mondo del business, la protezione del proprio patrimonio aziendale è una vera e propria necessità. Ogni impresa, indipendentemente dalle dimensioni, è esposta a rischi che possono compromettere la continuità operativa e la stabilità finanziaria.

Il Dott. Fabrizio Caiazza, Agente Principale Allianz S.p.a., operante a Torre del Greco, ci illustra le principali soluzioni per fornire la giusta tranquillità alle proprie attività ed ai loro processi produttivi.

“Una prima, fondamentale differenza va fatta in base alle dimensioni dell’azienda – spiega il Dott. Caiazza – Infatti, nelle micro e piccole imprese spesso gli imprenditori non sono pienamente consapevoli dei rischi cui sono esposti. Qui l’elemento chiave è l’informazione, spiegando in quali casi è necessario assicurarsi per tutelare il proprio patrimonio”.

Il dott. Fabrizio Caiazza, Agente Principale Allianz s.p.a.

Diverso è il caso di aziende più strutturate: “Laddove c’è un’organizzazione più complessa ed un fatturato elevato, queste imprese hanno già una maggiore consapevolezza dei rischi e necessitano di polizze più specifiche e personalizzate”.

“Proteggere la capacità di generare profitto”

Si può affermare senza timore di smentita che il fine ultimo di un’impresa sia quello di generare utili: ma tale scopo è perseguibile soltanto se vi è una continuità nei processi di generazione dei profitti.

Settori come il manifatturiero o l’industria tipografica, caratterizzati da un’elevata intensità di capitale, devono proteggere, in primis, i propri beni strumentali. Il Dott. Caiazza, Agente Principale Allianz s.p.a. porta ad esempio: “Una tipografia con macchinari del valore di 250.000-300.000 euro deve tutelare il proprio investimento, poiché senza di essi non potrebbe produrre e generare profitto. Inoltre, se l’azienda è proprietaria del locale in cui opera, è fondamentale che assicuri anche l’immobile“.

La Responsabilità Civile per i Dipendenti

Ma ciò che spesso rappresenta, al contempo, la più grande risorsa ed il più grande fattore di rischio per le aziende sono le risorse umane, la propria forza lavoro. La sicurezza sul lavoro è una responsabilità etica e legale dell’imprenditore e molti settori, come lavanderie industriali, metallurgia o edilizia, espongono i dipendenti a rischi elevati.

“L’INAIL offre una copertura, ma attenzione: in caso di inadempienze l’ente si rivale sull’azienda. Una polizza di Responsabilità Civile per i Dipendenti protegge l’imprenditore da richieste di risarcimento derivanti da infortuni sul lavoro”, spiega il Dott. Caiazza.

Consulenza e professionalità a supporto di famiglie ed imprese: la mission del dott. Caiazza, Agente Principale Allianz s.p.a., per “tutelare ciò che sta a cuore”

Discorso analogo per le aziende alimentari, a partire dai piccoli laboratori di pasticceria, bar, ristoranti e simili. In tali ambienti, è assolutamente da mettere in conto l’eventualità di poter causare danni a terzi, malori, intossicazioni, magari attribuibili a cattiva conservazione degli alimenti o ad altri fattori esterni.

Anche in questo caso la responsabilità ricade sull’impresa: più essa è piccola, più difficilmente potrà fronteggiare le conseguenze economiche di un sinistro del genere. Ovviamente, anche per il settore alimentare esistono polizze di copertura ad hoc.

“Si tratta in entrambi i casi – spiega il dott. Caiazza – di tutele assolutamente “leggere” rispetto al rischio economico dal quale proteggono: non sono rari i casi in cui l’entità dei risarcimenti per infortuni a dipendenti o clienti ha compromesso la possibilità stessa dell’impresa di proseguire nella propria attività“.

Il settore extra alberghiero e le locazioni brevi

Negli ultimi anni, il settore extra alberghiero (B&B, case vacanza) è cresciuto esponenzialmente ed è stato oggetto di nuove regolamentazioni. “Un proprietario di una struttura ricettiva ha bisogno di una copertura assicurativa per proteggersi da eventuali danni causati dagli ospiti – fa notare il Dott. Caiazza – oltre a tutelarsi da possibili problemi come guasti agli impianti, rotture di tubazioni o mancato rispetto delle norme di sicurezza”.

“Una polizza specifica garantisce la copertura di eventuali danni diretti e indiretti agli ospiti e alla struttura stessa”, precisa. Un vantaggio che si presenta, quindi, in due eventualità che possono essere diametralmente opposte: sia che il cliente subisca un danno per mancanze attribuibili al proprietario o alla struttura, sia che egli rappresenti la causa di suddetti danni.

Previdenza complementare: un vantaggio fiscale sottovalutato

Il fondo pensione è uno degli strumenti finanziari più vantaggiosi per costruire una pensione privata. Pochi, tuttavia, ne sfruttano il potenziale, nonostante il beneficio fiscale significativo: è possibile dedurre fino a 5.164 euro annui dal reddito imponibile.

Il Dott. Caiazza con lo staff dell’agenzia Allianz La Ginestra

Un esempio pratico: “Un lavoratore con un’aliquota IRPEF del 39% potrebbe risparmiare quasi 2.000 euro l’anno grazie alla deducibilità fiscale del fondo pensione. Questo vantaggio è accessibile sia ai lavoratori autonomi che ai dipendenti, rappresentando un’opportunità strategica di pianificazione finanziaria per il futuro”, dichiara il Dott. Caiazza, che specifica: “La deducibilità non è certo il motivo principale per il quale pianificare una previdenza complementare, ma di certo rappresenta un ottimo vantaggio accessorio. Si tratta, inoltre, di un esempio per confermare quanto il panorama assicurativo per le imprese sia ampio e variegato“.

Che si tratti di proteggere beni strumentali, dipendenti o investimenti immobiliari, affidarsi agli esperti permette di individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze. Investire in una copertura assicurativa adeguata significa garantire sicurezza, stabilità e continuità al proprio business.

