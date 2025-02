Corso Garibaldi diventa la “via degli innamorati”: cuori, LED e punti selfie mozzafiato a Torre del Greco

Luminarie a tema san Valentino in Corso Garibaldi a Torre del Greco: la vecchia “strada marina” diventa la via degli innamorati.

Luminarie a corso Garibaldi, a Torre la “via degli innamorati”

Corso Garibaldi si accende d’amore grazie all’iniziativa dei commercianti della zona e dell’associazione Sviluppo Area Porto presieduta da Carlo Esposito.

Cuori, scritte a tema, baci e tutti i simboli dell’amore rappresentati con luminarie installate in occasione di san Valentino: l’accensione è avvenuta esattamente alle 18.30 di ieri, 13 febbraio. Oltre ai massimi rappresentanti dell’associazione erano presenti per l’amministrazione comunale la consigliera Valentina Ascione ed il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio.

“Strada Marina”: luminarie e punti selfie

Il “portale” di accesso al Corso Garibaldi illuminato è rappresentato da una scritta a led particolare: Strada Marina. Si tratta del nome storico della via che parte dalla spiaggia del Fronte e divide le palazzine che affacciano sul porto. Un nome che definisce l’anima di quella zona, che però dopo la morte di Giuseppe Garibaldi fu dedicata all’eroe dei due mondi, come tante strade del neonato stato italiano, ad imporre il culto del generale “liberatore”.

Lungo la strada sono state installate non soltanto le classiche luminarie a fare da galleria luminosa ma anche tre “punti selfie” per scattare una foto ricordo di queste giornate dedicate all’amore:.

L’ultima, in senso di percorrenza della strada, è situata nella curva che porta in largo Gabella del Pesce, proprio nello slargo che dà sul porto cittadino: uno scenario spettacolare e certamente “instagrammabile”.

Il presidente Esposito: “Torresi, passate san Valentino da noi”

Un’iniziativa non inedita per corso Garibaldi che ormai diverse volte è stato “illuminato” dai commercianti in occasione di diversi appuntamenti durante l’anno. Era accaduto già nel 2023, oltre che per san Valentino, anche in occasione del terzo scudetto del Napoli.

“Abbiamo riproposto ai commercianti della zona quest’idea che è stata accolta favorevolmente. Come associazione abbiamo, inoltre, richiesto un contributo anche al comune per l’iniziativa”, spiega Carlo Esposito, presidente dell’associazione Sviluppo Area Porto.

“Le luminarie sono un’occasione per invitare a passare la serata di san Valentino e quelle di tutto il weekend nella nostra “strada Marina”: invito che rivolgo soprattutto ai torresi, quello di scoprire le nostre zone della movida ora che possono anche fare una passeggiata o scattare qualche foto con le nostre installazioni”, conclude il Presidente.