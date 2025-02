Turris, spettro radiazione sempre più concreto: le ultime indiscrezioni

Potrebbe finire oggi, 17 febbraio 2025, la drammatica stagione della Turris. Nel peggior modo possibile, con una umiliante radiazione. A poche ore dalla scadenza federale, fissata per la mezzanotte, le notizie che siamo riusciti a raccogliere sono infatti tutt’altro che confortanti.

Allo stato attuale, il club corallino sarebbe escluso dal campionato di Serie C. Parliamo chiaramente di indiscrezioni, di notizie ufficiose.

Voci di corridoio ci stanno descrivendo lo scenario più drammatico: i pagamenti non sarebbero ancora partiti, neanche parzialmente.

Bisogna saldare stipendi, contributi ENPALS e ritenute IRPEF relativi all’ultimo bimestre, assieme a tutti gli insoluti che hanno portato all’ultima penalizzazione.

La società, per evitare la radiazione, ha attualmente due possibilità: la prima, quella dell’elargizione totale delle spettanze.

La seconda, che prevede un’ulteriore penalizzazione ma eviterebbe definitivamente il rischio radiazione, è l’ultima scappatoia: chiudere almeno i pagamenti con scadenza al 16 dicembre.

Almeno per ora, la Sport and Leisure Srl di Ettore Capriola non avrebbe fatto neanche quello. Ci appelliamo al condizionale.