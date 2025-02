Turris, continua il silenzio: la società non risponde ai calciatori

Giorni neri in casa Turris, le ultime sulla situazione societaria

Continua la totale assenza di notizie concrete sul futuro della Turris. A distanza di due giorni dal funesto 17 febbraio, nessuno dei calciatori ha ricevuto il proprio stipendio. Mentre il dirigente corallino Ettore Capriola, continua ad affermare di aver pagato l’F24, sul fronte compensi ai giocatori non è arrivato ancora nulla.

Oramai è chiaro a tutti che un’eventuale radiazione arriverà solo dopo che la COVISOC si sarà espressa sul tema. Nel mentre il periodo è sempre più difficile, tutti i diretti interessati hanno paura di parlare, mentre il tempo continua a scorrere.

Calciatori ancora senza stipendi, il momento della Turris è nero

La squadra nel mentre continua ad onorare la causa e questa mattina si è presentata al campo per la sessione di allenamento, che è stata condotta a ritmi blandi. Secondo quanto raccolto, nessun calciatore è riuscito a mettersi tutt’oggi in contatto con un membro della società per parlare della questione stipendi.

Gli ultimi contatti sono datati allo scorso lunedì quando la società confermava di aver fatto partire tutti i bonifici del caso. I conti nel mentre continuano ad essere bloccati e su un eventuale sblocco nessuno rilascia dichiarazioni.