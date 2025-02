Ginnastica, esordio da urlo per il Centro Ginnastica Turris: trionfi e podi nel campionato di Serie C

Esordio con trionfo per il Centro Ginnastica Turris nella prima giornata del campionato di Serie C di ginnastica artistica.

Centro Ginnastica Turris, buona la prima in Serie C

A Torre del Greco c’è un’altra “Turris” che non tira calci al pallone: non delude, anzi, porta ancora in alto il nome della città del corallo sul panorama sportivo nazionale. Si tratta del Centro Ginnastica Turris, le cui atlete hanno esordito vittoriosamente nello scorso fine settimana

Sabato 15 febbraio ha preso infatti il via il campionato di Serie C di ginnastica artistica, e le atlete del Centro Ginnastica Turris non hanno deluso le aspettative, distinguendosi nelle rispettive specialità.

Vittorie e piazzamenti per le giovani coralline

Tra i risultati di spicco, Alessandra Falanga ha conquistato il primo posto al volteggio nella sua categoria, mentre Roberta Giacobelli si è classificata seconda alla trave. Successo anche per Kesia Palumbo, che ha ottenuto la seconda posizione al corpo libero, e per Silvia Religioso, che ha chiuso in quinta posizione al volteggio. Ottima prestazione anche per Antonia Di Lena, atleta in prestito dalla prestigiosa società Luys Fitness Center di Caivano, guidata da Luisa e Francesca Di Micco, che ha ottenuto il quarto posto alla trave.

Il gemellaggio tra il Centro Ginnastica Turris e la Luys Fitness Center ha dimostrato di essere una strategia vincente, permettendo alla squadra di debuttare con ottimi risultati e grande determinazione. Le ginnaste sono già al lavoro per la prossima tappa del campionato, che si terrà a Fermo.

In un momento in cui il pallone non è latore di gioie nella città del corallo, a Torre del Greco arriva la conferma – qualora ce ne fosse ancora bisogno – che non esistono sport “minori”. Una città che che sa farsi valere anche nella ginnastica artistica, portando in alto il proprio nome a livello nazionale.