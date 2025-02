Turris, si attende la sentenza della COVISOC. Ecco quando si pronuncerà in merito

La situazione in casa Turris sarà decisa dalla COVISOC. I corallini scopriranno della loro radiazione o meno soltanto dopo la sentenza che dovrebbe esserci entro il prossimo 28 febbraio. La squadra di Torre del Greco però non è l’unica a rischio, sempre nel girone C c’è anche il Taranto che sta vivendo una situazione analoga ma con scenari ben diversi.

Nonostante il dirigente Capriola affermi di aver effettuato il pagamento del F24, ciò non porta alla certezza di superare questo “scoglio”. E’ oramai chiaro che l’obiettivo è quello di pagare il minimo per arrivare a riscuotere i soldi depositati ad inizio stagione per la fideiussione. Ma mai come stavolta la radiazione sembra essere molto vicina.

Il futuro della Turris si decide nei prossimi giorni, ecco gli ultimi aggiornamenti

Dall’ultimo aggiornamento fatto in mattinata, alle ore 10:00 del 20 febbraio 2025, nessun calciatore ha ricevuto il tanto atteso bonifico sul proprio conto. Nonostante le parole del dirigente ai tesserati di lunedì scorso. Da quel momento la società è poi scomparsa, nessuno ha risposto più al telefono, con i calciatori che sono stati abbandonati al proprio destino.

La squadra anche stamattina si presenterà al campo per sostenere una sorta di allenamento a ritmi molto blandi, in attesa di scoprire qualcosa in più sul proprio futuro. Nel mentre la partita contro la Cavese in programma sabato sarà regolarmente disputata, nonostante le mille difficoltà e il momento tutt’altro che semplice.