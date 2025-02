Turris e Taranto, la Lega Pro convoca una riunione straordinaria: si va verso la radiazione

La Lega Pro ha convocato per domani, martedì 25 febbraio, una riunione straordinaria con i componenti del Consiglio Direttivo per discutere di quanto emerso dai controlli effettuati dalla Covisoc circa i pagamenti delle scadenze federali del 17 febbraio scorso.

Serie C, radiazione Turris e Taranto sempre più vicina: la Lega Pro convoca una riunione straordinaria

L’incontro, fissato per le 12,30, sarà coordinato dal presidente Matteo Marani, ed avrà valore propedeutico rispetto alle tematiche che verranno affrontate il giorno successivo nel Consiglio federale.

Gli organi competenti stanno accelerando i processi ci valutazione delle situazioni riguardanti Turris e Taranto, in modo da riuscire a gestire la loro esclusione dal campionato di Serie C in tempi brevi, evitando ulteriori disagi ad un girone che verrà inevitabilmente riscritto nelle sue dinamiche dopo la radiazione dei due club.