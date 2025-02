Turris, in giornata il verdetto della COVISOC. Gli scenari

Attesa per il verdetto della COVISOC sul futuro della Turris e non solo. Il rischio radiazione è sempre più concreto, ma in ogni caso i corallini dovranno giocare venerdì contro il Giugliano. Il ritardo negli ultimi pagamenti però può essere la pietra tombale su una stagione da incubo, dove tutti sperano che arrivi la fine quanto prima.

La sensazione è che si potrebbe arrivare a una decisione definitiva (in caso di estromissione) solo verso la metà di marzo. Ma non è detto che il campionato possa essere fermato (ipotesi alquanto irrealistica al momento) per via dei possibili ricorsi da parte delle società in tutti i gradi di giustizia (sportiva e amministrativa). Di certo, in attesa dell’eventuale estromissione da parte della FIGC, il parere della Covisoc sarà vincolante

Ivan Cardia su TuttoC si parla delle imminenti decisioni della Covisoc su Taranto e Turris: “Oggi, salvo sorprese, si chiuderà la farsa delle ultime settimane. Detto con tutto il rispetto per i tifosi di Taranto e Turris, le vittime della vicenda. Però a volte staccare la spina è meglio che infangare la storia di un club e di una città. Ripartiranno, anche se continuiamo ad avere qualche dubbio sulla novità normativa che impone di ricominciare dall’Eccellenza anziché dalla D. Avviso ai naviganti: non sarà un processo immediato. Oggi arriverà la Covisoc, poi il deferimento, il rinvio delle prossime partite, infine la doppia esclusione: ci vorrà un mesetto“.

“Negli ultimi giorni si è alzato il tono della voce, lo hanno fatto molti presidenti che saranno toccati dalla riscrittura della classifica. Bisogna mettersi d’accordo: un conto è invocare regole più dure, un altro sparare a zero per convenienza personale”.