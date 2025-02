Gazzetta dello Sport sul caso Turris: “Rischio recidiva ed esclusione ma situazione complessa”

La Gazzetta dello Sport parla della situazione in casa Turris e sulla probabile radiazione

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione in casa Turris. I corallini sono a rischio radiazione, ma rispetto al Taranto la situazione sembra essere molto più complessa. La squadra domani sarà regolarmente in campo nell’anticipo contro il Giugliano e poi si attenderà.

La Gazzetta dello Sport spiega il caso radiazione della Turris

“Con un provvedimento straordinario, la Lega Pro ha rinviato a data da destinarsi Taranto-Crotone che era in programma sabato alle 17.30. Un chiaro segnale sulla sempre più probabile esclusione del Taranto dal campionato, in attesa del deferimento – previsto entro l’inizio della prossima settimana – che farà seguito all’avviso di conclusione indagini notificato dalla Procura Figc dopo le verifiche della Covisoc.

Nessun rinvio invece per la Turris, impegnata domani a Giugliano: la posizione del club di Torre del Greco, ugualmente a rischio recidiva ed esclusione, è più complessa e necessità di ulteriori approfondimenti. Verranno deferite, rischiando due punti di penalizzazione per ogni addebito, anche altri club: Triestina, Lucchese e Messina che non hanno rispettato la sola scadenza del 17 febbraio. Le udienze al Tfn si terranno nella prima metà di marzo“.

Il tutto è dunque rinviato tra questo weekend e l’inizio della prossima settimana dove si daranno risposte definitive sul futuro immediato della Turris. Nel mentre il Taranto ha già “abdicato” al campionato (non giocherà contro il Crotone), per i corallini sembra ancora tutto in alto mare.