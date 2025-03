Paura a Torre del Greco: “C’è una banda di nomadi che prende i bambini”, abitanti organizzano una ronda

La presenza di un gruppo di nomadi nei pressi del cimitero di Torre del Greco sta terrorizzando i residenti della zona che sabato sera hanno improvvisato una ronda.

Panico in zona cimitero: “Nomadi rubano bambini”

Succede a S. Giuseppe alle Paludi, nei pressi dell’ingresso del cimitero di Torre del Greco: da diversi giorni, i residenti della zona tra il camposanto, il mare e la ferrovia avrebbero segnalato e denunciato la presenza di un gruppo di una quindicina di persone che si sarebbero rese protagoniste di alcuni episodi incresciosi.

Stando alle testimonianze raccolte sul luogo, i soggetti che si ritiene appartengano ad una comunità nomade avrebbero effettuato piccoli furti nelle abitazioni circostanti: indumenti messi fuori ad asciugare, scarpe all’esterno delle abitazioni.

A 2 anni si stava allontanando mentre giocava in cortile

Ma nella zona, dove molte famiglie vivono ancora nel segno di un forte legame di comunità e fiducia e molti bambini anche piccoli giocano nei cortili all’aperto, sono stati segnalati anche episodi più gravi: il tentativo di sottrazione di un minore di circa 2 anni, ad opera di uno sconosciuto appartenente al gruppo di nomadi.

Soltanto l’intervento della madre, accortasi subito dell’allontanamento del piccolo, avrebbe evitato il peggio: la donna avrebbe anche rincorso il presunto criminale che avrebbe però fatto perdere le proprie tracce.

Furti negli appartamenti, sospettata una donna con lunghi capelli biondi

Altri episodi sono stati segnalati nella zona di via Del Clero, dove si sarebbe verificata un’escalation di furti negli appartamenti: alcuni residenti sarebbero riusciti a catturare, attraverso le videocamere di sorveglianza, il sospetto topo d’appartamento.

Si tratterebbe di una figura che gira vestita di scuro, con un cappello di lana e dei lunghi capelli biondi: dai fotogrammi, però, non si riesce a capire con certezza se si tratta di una donna oppure di un uomo che indossa una parrucca, probabilmente proprio per depistare i sospetti.

Ronde al cimitero contro i nomadi, intervengono i carabinieri

Esasperati dalla situazione, un gruppo di giovani residenti nella zona si sono organizzati, nella serata di sabato 1 marzo, con una ronda di vigilanza allo scopo di garantire la sicurezza delle proprie famiglie. Il gruppo si sarebbe anche introdotto nel cimitero torrese, dove si sospettava che i nomadi avessero tentato di nascondersi.

Una situazione che rischiava di diventare esplosiva, vista la rabbia della popolazione che sarebbe potuta facilmente sfociare in episodi di violenza: è stato necessario l’intervento di diverse radiomobili dei carabinieri.

L’intervento dei militari avrebbe consentito di fermare due sospettati, ma al momento si attendono ancora riscontri ufficiali. “Inizialmente le forze dell’ordine avevano detto che non potevano fare nulla, che non c’erano crimini. Assurdo, c’è una banda di nomadi che ruba i bambini e nessuno ci aiuta, siamo chiusi nelle case per la paura”, ha dichiarato una residente.