UFFICIALE/ Rinvio Turris-Taranto, annunciata l’esclusione di entrambe le squadre dalla C

Con il comunicato ufficiale diramato oggi dalla Lega Pro, si preannuncia l’esclusione dal campionato di Serie C di Turris e Taranto.

Nelle motivazioni, infatti, si evince che la scelta è scaturita non solo dal deferimento del club pugliese, ma anche dalla chiusura delle indagini della Procura Federale in seguito alla segnalazione Co.Vi.So.C, come notificato anche alla stessa società corallina in data odierna.

UFFICIALE/ Turris e Taranto verso l’esclusione dal campionato di Serie C: l’annuncio della Lega

Scritta dunque la parola fine alla fallimentare stagione delle due compagini.

Questo il comunicato ufficiale:

Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, sentito il parere dei Componenti del Consiglio Direttivo,

viste

dispone

il rinvio della gara del Campionato Serie C NOW Turris-Taranto, già programmata per il giorno sabato 8 marzo 2025 alle ore 17:30, a data da destinarsi.