Strage di gatti a Torre del Greco: avvelenati con cosce di pollo. “Fermate questo orrore”

L’altra mattina una delle volontarie che accudisce la colonia felina di Via Lamaria a Torre del Greco ha trovato 7 dei 9 gatti morti, probabilmente in seguito ad avvelenamento. Sul luogo è stato ritrovato una ciotolina contenente delle coscette di pollo, utilizzate, sembrerebbe, come esca per avvelenare i felini.

Sette gatti morti avvelenati: strage a Torre del Greco

I volontari che hanno sporto denuncia e si sono rivolti al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli spiegano: “Diverse volte i condomini si sono lamentati che i gatti si arrampicavano sui loro balconi lasciando chiazze di liquido per marcare il territorio e così li abbiamo fatti sterilizzare tutti.

Ciò però non è bastato a placare le polemiche perché dicevano che potevano trasmettere malattie ai loro figli”

“Gli esami autoptici e i rilievi potranno confermare se c’è stato avvelenamento e in che modo”- dichiara Borrelli- “Sicuramente 7 gatti non possono essere deceduti tutti assieme di morte naturale. Se vi è stato avvelenamento dovranno essere individuati i responsabili , denunciati e puniti. Si sa bene però che alla fine questi assassini la faranno franca o quasi.

Senza delle sostanziali modifiche alle leggi per tutelare gli animali le barbarie continueranno e così la civiltà della nostra società, parafrasando Gandhi, andrà sempre più a farsi benedire. Si dia ascolto a chi propone modifiche, agli animalisti, alla gente che si sta sempre più ribellando a questi orrori”.