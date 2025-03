Turris, 130 mila euro tra la 21^ e la 28^ giornata grazie agli under ma l’incasso non arriverà

Annunciati i ricavi sul bonus minutaggio, ma la Turris non incasserà nemmeno un euro (Foto Salvatore Varo)

Grazie alla “rivoluzione forzata” della rosa corallina, la Turris ha fatto segnare uno degli incassi più alti di tutta la Serie C sotto la voce “minutaggio under”. Complice il “lavoro” del dirigente Capriola e soci, che hanno praticamente fatto scappare quasi tutti i big della squadra di Torre del Greco, la Turris si è ritrovata a giocare con un gruppo formato da tantissimi under e qualche senatore.

In otto partite (nel lasso di tempo tra la 21esima e 28esima giornata), i corallini hanno messo a referto 130 mila euro. Il dato permette alla Turris di piazzarsi al terzo posto nella speciale classifica del minutaggio, con Taranto secondo con 150 mila euro (dove per oltre un mese si è giocato con l’intera Primavera) e il Benevento primo a quota 180 mila euro (complice i tantissimi giovani provenienti dal proprio settore).

Oltre 130 mila euro ma sul conto della Turris non arriverà nulla, addio anche al bonus minutaggio per Capriola

Complice la radiazione ad un passo, sia la Turris che il Taranto non riceveranno nemmeno un euro da questa tranche di pagamenti dalla Lega per il bonus minutaggio. Una scelta giusta, che complica ulteriormente i “piani” del dirigente corallino, che sperava di riuscire a mettere mano su questi 130 mila euro.

La scelta della Lega Pro è sacrosanta, non si vuole dare in nessun modo favoreggiamenti a chi ha infangato il nome di città importanti e della Serie C a suon di deferimenti e pagamenti ordinari effettuati di rado.

Sul fronte radiazione invece, le prossime ore saranno caldissime. C’è attesa per il comunicato ufficiale, che sembra essere una formalità, visto che tutti gli indizi portano all’esclusione sia della squadra corallina che per il Taranto. Con il girone C che dunque chiuderà la stagione con solo 18 squadre.