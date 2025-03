Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha disposto ufficialmente il rinvio della gara Catania-Turris, che si sarebbe dovuta disputare il prossimo mercoledì 12 marzo.

Per quel giorno è invece prevista la comunicazione definitiva dell’esclusione della squadra corallina dal campionato di Serie C.

Rinviata Catania-Turris, il comunicato ufficiale

Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, sentito il parere dei Componenti del Consiglio Direttivo, viste

la Decisione n. 0107TFNSD del 28.11.2024;

la Decisione n. 0140TFNSD del 07.02.2025;

il deferimento del Procuratore Federale n. 21280/779pf24-25/GC/gb del 05.03.2025;

il deferimento del Procuratore Federale n. 21281/780pf24-25/GC/blp del 05.03.2025;

nei confronti della Società S.S. Turris Calcio;

dispone il rinvio della gara del Campionato Serie C NOW Catania-Turris, già programmata per il giorno mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 18:30, a data da destinarsi.

IL PRESIDENTE (Matteo Marani)