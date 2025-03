Torre del Greco raddoppia, dopo Nek c’è anche Raf in concerto: tutte le info

Torre del Greco torna grande protagonista degli eventi musicali: la Coral Sound Arena raddoppia gli appuntamenti e dopo l’annuncio di Nek (che si esibirà il 15 luglio), quattro giorni prima, ovvero l’11 sarà la volta di Raf.

Sarà un’estate di rilancio per la città corallina con due appuntamenti che attireranno persone da tutt’Italia. In mattinata è stato reso noto il secondo cantante che si esibirà alla Coral Sound Arena, struttura a cielo aperto che sarà costruita a Viale del Commercio per gli eventi di cui la città sarà protagonista assoluta nei prossimi mesi.

Raf a Torre del Greco l’11 luglio. Info e dettagli dell’evento

Raf, pseudonimo di Raffaele Riefoli è uno degli artisti più apprezzati nel panorama nazionale. Indimenticabili i grandi successi del calibro di: “Self Control” o “Infinito” che sicuramente saranno portate sul palco corallino.

Per i biglietti, il tutto sarà reso noto dalla pagina ufficiale dell’evento nelle prossime ore. Ricordando che per Nek la prevendita è stata effettuata dal rivenditore TicketOne. Ogni informazione però sarà presto reperibile per non perdersi questo grande evento musicale.

Non sarà l’unica data campana per il cantante nativo di Margherita di Savoia nel 2025. Infatti il 3 dicembre, il suo tour nei teatri approderà al Teatro Augusteo di Napoli. Il “RAF – Self Control 40th Anniversary”, che inizierà il prossimo 23 maggio a Milano sta registrando numeri da record, con sold-out per quasi tutte le date. I biglietti per l’appuntamento campano sono reperibili su TicketOne.