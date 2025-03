Turris, Ricci su Capriola: “Un piatto vacante che non ha avuto rispetto di nessuno”

La Turris è stata ufficialmente radiata dal campionato di Serie C. A seguito della notizia tanti calciatori ed ex calciatori hanno voluto esprimere il proprio pensiero in merito alla scelta. Tanti gli attacchi al dirigente Ettore Capriola, tra cui quello di Luca Ricci.

L’ex difensore corallino sui propri canali social ha voluto dare sfogo alla sua rabbia con due post che hanno rapidamente avuto l’approvazione di tutta la piazza corallina.

Le parole di Luca Ricci sulla gestione Ettore Capriola alla Turris

“Il calcio è una cosa seria che merita rispetto. Il rispetto che tu non hai dato a calciatori e collaboratori tecnici (papà di famiglia o ragazzi con un futuro da scrivere) a magazzinieri (padri di famiglia), a chi lavora in questa società da sempre. A chi per passione la segue e la tifa da sempre. A chi vede nella squadra della sua città l’unica ancora per andare oltre alle sofferenze della settimana. Per chi porta il ricordo di questa squadra grazie ad un nonno o un padre che non c’è più. Si chiama rispetto e dignità, ciò che tu non hai. Hai battuto ogni record negativo ma in fondo sei e sempre sarai nu piatt vacant”.

”A chi darai la colpa stavolta? Alla signorina della banca in ferie? Alla coppietta? Agli allenatori? All’allenatore con la barba rossa? Al calciatore a fine carriera che è andato in Serie D? Al rischio eruzione del Vesuvio? Alla colletta non riuscita?”.