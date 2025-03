Il Savoia scrive alla Turris: “Dispiace che l’esclusione sia arrivata per mano di due imprenditori torresi”

In mattinata è arrivato anche il messaggio social del Savoia di solidarietà per la Turris.

Il Savoia scrive alla Turris, il comunicato della squadra di Torre Annunziata

“Quello che è accaduto alla Turris non dovrebbe mai accadere nel calcio. L’amore per la squadra e il rispetto per i tifosi e la città avrebbero dovuto prevalere sugli interessi e le dispute personali. Non giudichiamo sulle responsabilità, chi ha ragione o chi ha torto: entrambi sono stati protagonisti di questa triste vicenda, ma ciò che dispiace è che la Turris sia stata esclusa dal campionato per mano di due imprenditori di Torre del Greco. Il calcio non è un’azienda che deve guardare solo alla fredda economia, ma una squadra rappresenta la passione di un’intera città.

Il calcio deve essere fatto di vittorie, sconfitte, gol, rivalità, passione. Di derby vinti sul campo. L’esclusione della Turris dal campionato di Serie C è per noi motivo di dispiacere. Auguriamo alla città di Torre del Greco di ritrovare quanto prima il calcio giocato e di scrivere nuove pagine di storia con derby avvincenti. #Respect“.