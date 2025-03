Turris, Pugliese attacca: “Per questa società non provo tristezza ma solo rabbia”

Tanti i messaggi dei calciatori della Turris dopo la radiazione della squadra corallina dal campionato di Serie C. In mattinata è arrivato anche quello del centrocampista Samuel Pugliese che ha attaccato la società, colpevole dello scempi a cui tutti abbiamo assistito.

Il calciatore, per non dimenticare, quest’inverno era oramai promesso sposo della Ternana, ma per colpa di “un capriccio” del dirigente Ettore Capriola (raccontato anche dall’agente del calciatore a Turris Live), la trattativa saltò

Pugliese saluta la Turris e attacca la società sui social

Queste le parole usate dal calciatore sui propri canali social per salutare la Turris e tutti i suoi tifosi, non manca l’attacco alla società:

“Purtroppo o per fortuna è finita nel peggiore dei modi la mia esperienza qui a Torre del Greco. In questi 2 anni ho vissuto un sogno bellissimo, ricordi, gioie e dolori che porterò sempre con me ma un grazie lo devo soprattutto ai miei compagni di squadra che mi hanno sempre sopportato e supportato. Ho sempre dato l’anima in ogni partita per questa società, non provo tristezza ma solo tanta rabbia, dispiace per i tifosi della Turris che non meritano tutto questo… Ciao Turris, ne sono sicuro tornerai più forte di prima!!

POST FATA RESURGO

SP99″.