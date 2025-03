Stampante 3D, maschere e cellulari: scoperto laboratorio delle truffe a Torre del Greco

A Torre del Greco, i Carabinieri della sezione operativa hanno fatto luce su un curioso e inquietante ritrovamento. In un magazzino situato in via Nazionale, i militari hanno scoperto una vera e propria “centrale” per attività fraudolente, insieme a oggetti che sembrano usciti direttamente dal mondo del cinema.

Un laboratorio per le truffe a Torre del Greco

Le maschere di Guy Fawkes, celebri per il film V per Vendetta, quella di Dalì, simbolo della serie La Casa di Carta, e quella del misterioso “Front Man” di Squid Game, sono state trovate nel locale. Sebbene non sia ancora chiaro a cosa servissero, il loro ritrovamento ha suscitato grande curiosità. Ma non erano certo gli unici oggetti rinvenuti durante il blitz dei Carabinieri.

Nel tardo pomeriggio, i militari hanno deciso di perquisire il magazzino dopo aver raccolto elementi di sospetto. All’interno, hanno trovato 59 telefonini, 6 carte prepagate intestate a persone diverse, 3 notebook, 6 chiavette USB e una stampante 3D, corredata da circa 90 bobine di vario colore. Ulteriori indizi, come credenziali di accesso a numerosi conti online, sono stati trovati su alcune pagine di un quaderno, dimostrando che il locale era utilizzato per attività legate a frodi informatiche e truffe.

Il titolare del magazzino, un 31enne incensurato di Ercolano, è stato denunciato. Tutto il materiale sequestrato sarà ora al centro delle indagini per fare piena luce su eventuali reati commessi. Gli oggetti rinvenuti non solo fanno pensare a truffe informatiche, ma suggeriscono anche un intreccio tra la tecnologia e il mondo del crimine, con l’uso di maschere come strumento di occultamento.