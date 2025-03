Nonostante l’aver guadagnato due punti sull’Audace Cerignola grazie all’esclusione di Turris e Taranto, il presidente dell’Avellino, D’Agostino si è scagliato contro la situazione che si è creata nel girone C di Serie C.

Le parole di D’Agostino sull’esclusione di Turris e Taranto

Le parole del presidente dell’Avellino sull’esclusione di Turris e Taranto lasciano qualche dubbio. L’Avellino è l’unica big che ha guadagnato punti da questa situazione, visto il pareggio ottenuto con la Turris nel girone d’andata:

“Ho detto al presidente Marani che bisogna cambiare atteggiamento dall’inizio, in sede di iscrizione, perché il campionato è falsato. Bisogna fare le cose per bene, noi facciamo grandi sforzi. Siamo un grande club, abbiamo dei doveri, così come tutte le squadre e se ci sono dei problemi cerchiamo di risolverli ogni giorno. E le regole vanno rispettate. Evidentemente si aprirà un contenzioso tra i club danneggiati da queste esclusioni e quelli esclusi. Sicuramente il campionato è stato falsato e non va bene, non è stata una bella figura per il calcio italiano. Ogni anno è la stessa cosa e bisogna eliminare queste pagine non belle”.

“Il lavoro di tanti anni alla fine si sta concretizzando, ora dobbiamo chiudere il campionato come tutti vogliamo. Speriamo che sia la volta buona per la promozione in B, non possiamo sbagliare nulla. Dobbiamo spingere fino all’ultimo, siamo molto mentalizzati per raggiungere l’obiettivo”.