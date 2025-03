Strisce blu, nessuna “stangata” a Torre: il comune corregge il tiro sulla sosta a pagamento

Le strisce blu fanno discutere: un tira e molla tra sindaco ed opposizione nel fine settimana che ha avuto come protagonista la delibera comunale per il rinnovo dell’appalto per la gestione della sosta a pagamento in città.

Strisce blu, nessun salasso (o quasi): la precisazione del comune

Tutto comincia con la pubblicazione, avvenuta giovedì 20 marzo scorso, della delibera di giunta comunale che il giorno precedente aveva dettato le linee di indirizzo per il rinnovo della concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento a Torre del Greco, prossimo alla scadenza.

Il documento che stabilisce le condizioni per la prossima gara d’appalto presenta alcuni passaggi che hanno fatto saltare dalla sedia l’opposizione in consiglio comunale, in particolare il consigliere Luigi Caldarola, da tempo “alfiere” della sosta gratuita.

Ad accendere il dibattito e far gridare alla “stangata” ai danni dei cittadini, due punti nello specifico: il primo, la richiesta di installare strisce blu negli spazi di sosta di piazzale Ferrovia, viale Colombo, viale Diaz e corso Garibaldi; il secondo, la specifica che stabilisce la sosta a pagamento dalle 8 alle 20 “senza soluzione di continuità”, si legge testualmente nel documento, a differenza di quanto accade oggi che sono garantite alcune ore di sosta gratuita nel primo pomeriggio.

Mennella precisa: “Errore evidente ed involontario”

Sabato sera è però arrivata la precisazione del sindaco Luigi Mennella che attraverso i propri canali social ha precisato che la sosta a pagamento in piazzale Ferrovia riguarderà esclusivamente l’area a ridosso di via Pica, nei pressi dell’isola ecologica elettronica (dove sono già presenti delle strisce blu), e non l’area attigua alla stazione ferroviaria la cui sosta resterà gratuita.

Per i viali Colombo e Diaz e per gli stalli di corso Garibaldi, il primo cittadino fa sapere che l’istituzione delle strisce blu verrebbe incontro a specifiche richieste dei residenti e dei commercianti volte a favorire la “rotazione” delle auto in sosta.

Un mero errore di forma, “evidente ed involontario” secondo il sindaco, sarebbe invece alla base della cancellazione della sosta gratuita in orario pomeridiano: una svista che – dichiara Mennella – sarà corretta con una successiva delibera.

Caldarola, l’ordine del giorno per calmierare i prezzi

Soddisfazione parziale per Caldarola: “A sole 12 ore di distanza dalla nostra annotazione, fa innanzitutto piacere constatare come l’amministrazione comunale abbia ascoltato le nostre proposte in merito”, dichiara il consigliere che ha comunque presentato un ordine del giorno affinché sia valutata in consiglio comunale la proposta di riconteggiare gli stalli di sosta per offrire ai residenti dei vari quartieri un maggior numero di aree di parcheggio riservate e gratuite oltre alla richiesta di abbonamenti mensili ed annuali a prezzi calmierati per i residenti.

“Con il nostro ordine del giorno daremo seguito alle altre proposte formulate, certi della bontà di quanto suggerito e dell’utilità delle stesse in favore dei cittadini di Torre del Greco”, dichiara Caldarola.