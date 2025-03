ULTIM’ORA/ Torre del Greco, crolla un edifico nei pressi di Corso Umberto: nessun ferito

Spavento in mattinata per il crollo di uno stabile pericolante all’angolo tra corso Umberto e III vico Ortocontessa a Torre del Greco. Proprio nella mattinata odierna, questa mattina era prevista l’apertura di un cantiere per puntellare l’edificio già pericolante da anni, e poi successivamente abbatterlo.

Non si contano feriti, ma soltanto lo spavento, visto che le macerie dello stabile si sono riversate sui palazzi adiacenti creando una serie di danni, per fortuna però senza riportare vittime. Il crollo è avvenuto pochi minuti fa.

Edificio abbandonato crollato a Torre del Greco nei pressi di Corso Umberto, le ultime

Da sottolineare che l’edifico crollato era disabitato e dunque non c’era nessuno all’interno. La preoccupazione è tutta legata alle macerie, che hanno colpito i palazzi adiacenti abitati, per ora però non si segnalano gravi danni e la situazione è sotto controllo.

In questo momento sul posto ci sono gli agenti della Polizia Municipale, i Vigili Del Fuoco, i tecnici del Comune, il direttore dei lavori e il vice sindaco di Torre del Greco, Michele Polese. Seguono aggiornamenti