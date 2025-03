Notte dei Licei al De Bottis, evento aperto alla città tra risate ed impegno: il programma completo

Torna la Notte Nazionale del Liceo Classico ed il “De Bottis” di Torre del Greco risponde ‘presente’ con una maratona di oltre 6 ore di spettacoli con la partecipazione di personaggi famosi, momenti divertenti ed occasioni di riflessione.

Notte del Liceo Classico, maratona al De Bottis

Sarà il “mare nostrum” il tema al centro della XI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico che si terrà venerdì 4 aprile 2025, ed esattamente: “Mediterraneo/Mediterranei: mare in mezzo alle terre, terre in mezzo al mare”.

Il focus scelto dalla scuola capofila, il liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale, in Sicilia, è profondo (in senso figurativo ma non solo) e quantomai attuale: il Mediterraneo è un luogo fisico e dell’anima, che ha una storia e una geografia complessa. È stato teatro di molti eventi storici, come la nascita di Atene e Roma, e di grandi tragedie, come quelle dei marinai in preda alle tempeste.

Ancora oggi, quella che è stata la culla della civiltà occidentale, vive la sua natura duale tra bellezze mozzafiato ma anche tragedie e conflitti.

Su questo tema i licei classici d’Italia saranno chiamati ad allestire performance e riflessioni: i ragazzi saranno al centro di questa maratona che vedrà però avvicendarsi sul palco istituzioni, personaggi dello spettacolo e referenti di numerose associazioni.

Performance, risate e riflessione. Tema: il Mediterraneo

Presso l’istituto di Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, lo start è fissato alle ore 17.30 di venerdì 4 aprile 2025 con i saluti istituzionali introdotti dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Letizia Spagnuolo. Si proseguirà fino alla mezzanotte con un ricco programma realizzato in sinergia con i ragazzi grazie al lavoro della referente del progetto prof. Ornella Barba e della direttrice artistica dott.ssa Sabrina Torello che sarà anche presentatrice della serata.

Il parterre è stato presentato ufficialmente in una conferenza stampa che si è tenuta presso l’aula magna dell’istituto nella mattinata di ieri 26 marzo alla presenza dei partner e delle aziende del territorio che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Tra i nomi in scaletta spiccano quello di Amedeo Colella, Ibrahima Lo per la ONG Mediterranea, gli artisti Chiara Cami e Dedde e gli omaggi a Troisi e Pino Daniele.

Di seguito il programma completo:

17.30

Saluti istituzionali

Intervengono:

Letizia Spagnuolo, Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio Statale “G. De Bottis”

Carla La Verde, Associazione Ex Alunni

Luigi Mennella, Sindaco della Città di Torre del Greco

Maria Teresa Sorrentino, Assessore alla Pubblica Istruzione della Città di Torre del Greco

Loredana Raia, Consigliere Regionale della Campania

Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania

17.50

Inaugurazione della Radio del Liceo, DIBI RADIO – Oltre la solita scuola, con la partecipazione di Lucio Belmonte, Speaker, Autore radiofonico e Dj professionista

18.00

Cerimonia di apertura in collegamento con tutti i Licei Classici d’Italia

Epitaffio di Sicilo, a cura degli studenti/studentesse e della prof.ssa Meriani

Un mare di storie, a cura del gruppo Inclusione e dei proff. Minione, Pernice e Scarpa

Io come te, a cura degli studenti/studentesse e delle prof.sse Giuliano e Pedone

18.45

Incontro con la ONG Mediterranea, testimonianza di Ibrahima Lo

Il mito di Parthenope, a cura degli studenti/studentesse e della prof.ssa Cappelli

Tammurriata napoletana, a cura degli studenti/studentesse e della prof.ssa Cappelli

Pe mmare e pe ccielo nun ce stanne taverne, a cura degli studenti/studentesse e della prof.ssa De Filippo

Performance di danza “Guapparìa”, a cura dei soli studenti/studentesse

19.45

Prima Performance di Amedeo Colella, professore di napoletanità, in Nisciuno nasce ‘mparato

Omaggio a Pino Daniele, medley a cura dei soli studenti/studentesse

Performance di danza “Il postino”, a cura del Corpo di Ballo del “De Bottis” e della prof.ssa Santagata

20.20

Omaggio di Rosaria Troisi al fratello Massimo

Performances canore “Quando”, “Caruso”, “Le muse di Hercules” a cura dei soli studenti/studentesse

20.45

Presentazione de I demoni di Pausilypon, il giallo storico dello scrittore umorista Pino Imperatore

21.10

Incontro con Angelo Meriani, Ordinario di Lingua e Letteratura greca presso l’Università di Salerno

Viaggio in Italia di Goethe, a cura degli studenti/studentesse e delle prof.sse Campone e Scardaccione

21.45

Seconda Performance di Amedeo Colella, professore di napoletanità, in Nisciuno nasce ‘mparato

Performance di danza Cher Boom, a cura del Corpo di Ballo del “De Bottis” e della prof.ssa Santagata

Grease: French Kisses, Ocean Waves & Rock ‘n’ Roll! a cura degli studenti/studentesse e delle prof.sse Cepollaro e Gravina

Un mare di dannati, a cura degli studenti/studentesse e dei proff. De Angelis e De Gennaro

23.10-23.20

Sulle onde sonore di…

Chiara Cami, cantautrice, stand-up comedian e attrice romana, classe 1998

e

Dedde alias Gabriele Mazza, cantautore torrese

23.30

The Mediterranean, a sea of love… a peace frontier, a cura degli studenti/studentesse e della prof.ssa Liguoro

23.45

Cerimonia di chiusura in collegamento con tutti i Licei Classici d’Italia

Declamazione del brano di Saffo e delle versioni italiane di Foscolo, Leopardi, Pavese e Quasimodo, a cura degli studenti/studentesse e della prof.ssa Giuliano

Performance di danza La notte, a cura della prof.ssa Santagata