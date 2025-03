Ramondo: “Da oggi, in caso di smaltimento irregolare dei rifiuti, sarà punito tutto il condominio”

Negli studi di Vesuvio live abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata andata in diretta sui nostri canali ufficiali, con l’assessore all’ambiente di Torre del Greco, Antonio Ramondo. Tante novità in vista per i cittadini torresi, in primis l’inizio di una nuova fase su cui ci saranno stretti controlli e multe salatissime.

Ramondo illustra la nuova fate del conferimento dei rifiuti a Torre del Greco

“Con un lavoro certosino, analizzando costi passati e futuri, siamo riusciti mantenendo invariata la TARI, di cui è del 50 e 70 per cento più bassa rispetto le città limitrofe. Siamo riusciti a fare un ottimo lavoro e raddoppieremo il servizio a parità dei costi. Noi oggi, l’amministrazione Mennella, con risorse interne del Comune, raddoppiamo i servizi. Ci sarà finalmente lo spazzino di quartiere, che avrà anche funzione di controllo”.

“Se con la differenziata abbiamo avuto difficoltà, è per colpa delle persone incivili che conferiscono ad orari diversi da quelli prestabiliti e non solo. Per due lunghi anni abbiamo insistito con comunicazione e formazione e abbiamo aumentato i prezzi delle multe, ora siamo nella fase successiva. L’attività sanzionatoria non è partita quando doveva per colpa dell’assenza del personale, avevamo a disposizione pochi vigili urbani, impegnati in attività più importanti. Da oggi però partirà una nuova fase, cari cittadini torresi, fate attenzione, seguite il calendario per il giusto conferimento dei rifiuti. Succederà che nei pressi di qualsiasi condominio, venga lasciato in modo irregolare un sacchetto di spazzatura, sarà sanzionato l’intero condominio”.

“Da questo momento finirà la fase del dialogo e inizierà quella delle sanzioni. Se verrà individuato invece il soggetto che lascia i rifiuti fuori un condominio non suo, ci sarà la denuncia penale, è un reato penale. L’invito è quello di rispettare rigorosamente il calendario della raccolta differenziata, sia per mantenere la città pulita, sia per avere costi contenuti per tutti i cittadini. Ci stiamo attrezzando anche per mettere dieci telecamere per attuare tutte le attività di controllo, posizionandole in zone critiche della città.

“Nel 2023 abbiamo ereditato una raccolta differenziata di cui la sua fascia oscillava tra il 15 e 18 per cento, oggi siamo tra il 40 e 50 per cento. Quando i nostri cittadini conferiscono male i dati si sballano. Io sono molto attento, vi faccio un esempio, avevo visto delle segnalazioni sulla situazione fuori il cimitero, dove era presente un’auto abbandonata e della spazzatura, ci siamo attivati subito e abbiamo rimosso il tutto nel giro di qualche giorno. Quarantotto ore dopo, nello spazio che abbiamo pulito, abbiamo trovato un furgone rubato e abbandonato e di nuovo la spazzatura. Adesso mi viene da chiedere, perché la gente di quella zona si gira dall’altro lato quando succedono queste cose? Quella bonifica al Comune è costata venti mila euro e ve ne posso citare una decina di casi simili”.

“Se vogliamo restare contenuti con i costi, tutti devono imparare a fare la differenziata, la gente deve capire che più si smaltisce irregolarmente e più i costi saranno alti. Ribadisco, abbiamo creato di tutto per aiutare la città, sia per la formazione che per lo smaltimento regolare. A giugno partiranno anche i lavori dell’isola ecologica a Viale Campania, contestualmente, stiamo realizzando con la GORI un’isola ecologica anche nell’impianto di depurazione”.