Una settimana di visite gratuite e senza prenotazione: la prevenzione fa tappa a Torre del Greco

Visite gratuite per la prevenzione dal tumore, grazie all’iniziativa itinerante dell’ASL Na3 Sud che questa settimana fa tappa a Torre del Greco.

Visite gratuite, l’iniziativa dell’ASL Na3 Sud

Ambulatori mobili attrezzati per eseguire in particolare screening oncologici, con l’effettuazione tra l’altro di mammografie e pap-test e la distribuzione di kit per le patologie legate al colon retto.

Per una settimana l’area del parcheggio Palatucci di via De Gasperi si trasformerà in un centro di prevenzione all’aperto grazie ad un’iniziativa promossa dall’Asl Napoli 3 Sud, immediatamente recepita dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella su proposta dell’assessore all’igiene e sanità Antonio Ramondo.

A Torre del Greco il camper della prevenzione sosta al parcheggio Palatucci

La giunta torrese nelle settimane scorse ha infatti approvato una delibera con la quale si è stabilito di concedere il patrocinio all’iniziativa e l’autorizzazione ad occupare la parte superiore (lato destro) dell’area di sosta.

Circa 160 metri quadrati che da oggi, lunedì 31 marzo e fino a venerdì 4 aprile saranno riservati ai mezzi e agli stand che ospiteranno i professionisti dell’azienda sanitaria.

Sarà qui che le persone interessate all’iniziativa e in particolare pronte di sottoporsi ai controlli previsti per l’occasione, potranno approcciarsi agli screening programmati: le visite saranno effettuate dalle ore 8.30 alle 17.00.

Nell’atto deliberativo licenziato dall’esecutivo viene sottolineato come “la popolazione potrà usufruire dei servizi relativi alla prevenzione oncologica gratuitamente”, spiegando inoltre che la concessione del patrocinio morale è “in linea con le iniziative che questa amministrazione ha già posto in essere al fine della sensibilizzazione, specialmente dei cittadini più fragili, alla cultura della prevenzione quale metodo di vita”.

I prossimi appuntamenti

Dopo Torre del Greco l’iniziativa di prevenzione itinerante dell’ASL NA3 Sud si sposterà nella vicina Portici, presso l’area mercato di via Farina, con gli stessi orari, dal giorno 7 aprile al giorno 11.

Dal 28 aprile al 2 maggio toccherà a Roccarainola ospitare la struttura mobile che tornerà nel vesuviano dal 05 maggio al 09 maggio, sempre dalle ore 08:30 alle ore 17:00 in Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio.