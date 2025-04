Litoranea, sequestrato un furgoncino pieno di rifiuti illegali: denunciati due uomini

Fermato e sequestrato un furgoncino che trasportava rifiuti illegalmente a Torre del Greco: l’intervento della polizia locale è avvenuta in via Litoranea.

Furgoncino carico di rifiuti illegali, scattato il sequestro

Continuano le attività di repressione dei reati ambientali a Torre del Greco. L’ultimo criminale a farne le spese è stato fermato ieri, 31 marzo, dagli agenti della polizia locale sul lungomare torrese.

Il furgoncino, un Piaggio Porter con targa polacca, carico di mobili, piccoli elettrodomestici, sacchi blu e materiali plastici, stava percorrendo via Litoranea diretto verso il centro cittadino.

Il carico, assicurato in modo rudimentale, è stato intercettato dalla polizia municipale di Torre del Greco agli ordini del dirigente Gennaro Russo e coordinati da Marianna Luciano, prima che potesse essere scaricato illegalmente.

Il mezzo già segnalato grazie alla videosorveglianza

Il conducente del mezzo tentava di viaggiare senza destare sospetti: impresa difficile dato il carico bene in vista. L’uomo è stato fermato dagli agenti per un controllo documentale: il veicolo, inoltre, era già sotto osservazione, poiché nei giorni precedenti era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre trasportava e abbandonava rifiuti in modo illecito.

A bordo c’era anche un secondo individuo, già denunciato lo scorso maggio per un episodio analogo. Il conducente non ha potuto fornire alcuna documentazione che giustificasse il trasporto dei rifiuti, motivo per cui il veicolo e il carico sono stati sequestrati e gli autori dell’illecito denunciati all’autorità giudiziaria.

Quarto sequestro in pochi giorni: tolleranza zero contro l’abbandono di rifiuti

Questo intervento si aggiunge ad altri due sequestri effettuati a marzo dalla polizia municipale per trasporto irregolare di rifiuti. Pochi giorni prima, un altro soggetto era stato individuato mentre, con un’Apecar, abbandonava materiali nelle piazzole del mercato di via Circumvallazione.

Nella stessa giornata di lunedì, un’altra pattuglia della polizia municipale ha intercettato un’auto segnalata come rubata il 28 marzo. Il conducente, anziché fermarsi all’alt, ha tentato la fuga, abbandonando il veicolo in una proprietà privata a Ercolano e dileguandosi a piedi.

Durante l’ispezione dell’auto, sono stati rinvenuti vari oggetti di dubbia provenienza, probabilmente anche questi rubati, ora sotto sequestro. Dopo le verifiche, il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre proseguono le indagini, supportate dalle immagini della videosorveglianza, per identificare il fuggitivo.