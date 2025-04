Duemila ragazzi per l’aperitivo al tramonto, ma senza autorizzazioni: la municipale blocca l’evento

La serata di musica e divertimento programmata presso la litoranea di Torre del Greco è stata annullata dall’intervento della polizia municipale che ha rilevato diverse presunte irregolarità.

Serata dance annullata in litoranea: problemi di sicurezza e autorizzazioni mancanti

Avrebbe richiamato, secondo le stime, oltre 2.000 giovani e giovanissimi da tutta Torre del Greco e dalle città dell’hinterland: complice il primo weekend di ora legale che ha regalato la gioia di una domenica sera con un tramonto posticipato. Ma le procedure organizzative non sarebbero state seguite in maniera da garantire tutto quello che è previsto dalle normative vigenti.

Per questo motivo, domenica sera a Torre del Greco gli agenti della locale polizia municipale, guidati dal comandante Gennaro Russo, coordinati dall’ufficiale responsabile del nucleo annonario Giuliana Lorenzi e coadiuvati da una pattuglia della stazione dei carabinieri, si sono trovati costretti a interrompere l’evento che si stava svolgendo in un noto locale di via Litoranea: una serata di musica con drink al tramonto in una nota struttura del litorale torrese.

Aperitivo al tramonto, le infrazioni contestate

Sul posto c’era l’occorrente per la serata: pr addetti alla sponsorizzazione, area dedicata alla vendita dei biglietti e alla prenotazione dei tavoli, spazio riservato al beveraggio, presenza di security e posizionamento di transenne in ferro per delimitare l’area di accesso.

Tuttavia, stando almeno a quanto ricostruito dagli agenti, l’evento non avrebbe goduto di tutte le autorizzazioni necessarie. In particolare, sarebbero state deficitarie anche alcune delle norme di sicurezza indispensabili per tali iniziative.

Secondo quanto verificato, sarebbero mancate in particolare le indicazioni relative alla cartellonistica che indicava le vie di esodo, tanto che il varco di accesso sarebbe stato lo stesso di quello di uscita, mentre gli estintori sarebbero stati ritrovati soltanto all’interno di uno sgabuzzino.

Inoltre, le dimensioni della struttura, secondo i rilievi della polizia municipale, non avrebbero consentito la presenza di un numero così cospicuo di avventori. All’interno della struttura, al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, ci sarebbero state circa 1.800 persone, mentre in attesa di entrare ci sarebbero stati almeno altri 300 potenziali utenti.

La festa interrotta dai vigili

Un evento che, per la tipologia e per il grande pubblico che è riuscito ad attrarre anche grazie ad una capillare comunicazione social, per gli agenti avrebbe necessitato di specifiche autorizzazioni. di cui l’organizzazione sarebbe stata sprovvista.

Per queste ragioni, la polizia municipale ha disposto l’interruzione della manifestazione, con i presenti che sono stati invitati ad abbandonare il locale quando, stando alla documentazione fotografica raccolta, la festa era già nel pieno da alcune ore.

I responsabili, riferiscono dal comando di polizia municipale, saranno deferiti all’autorità giudiziaria per violazione delle norme relative al testo unico leggi di pubblica sicurezza.