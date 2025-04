Ai Mulini Marzoli torna Mercatorre: due giorni di vintage, musica live e street food

Weekend torrese nel segno di Mercatorre: torna l’evento per gli amanti del vintage, dello street food e della musica ai Mulini Marzoli.

Mercatorre, appuntamento a Torre del Greco

Torna l’appuntamento più atteso per gli amanti del vintage, della musica e del buon cibo: sabato 12 e domenica 13 aprile l’area esterna degli ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco si riempirà nuovamente di colori, suoni e sapori con una nuova edizione di Mercatorre, l’evento che mescola creatività, intrattenimento e gusto in un’atmosfera unica.

Una fiera che, ormai, non ha più bisogno di presentazioni: dopo il successo delle edizioni natalizie e di Carnevale, Mercatorre si conferma il punto di riferimento per chi cerca oggetti vintage, pezzi unici, artigianato e idee regalo originali, ma anche un’occasione per vivere la città in maniera diversa, tra arte e socialità.

Il programma del weekend

Il programma è ricco: si parte sabato 12 aprile dalle 17 alle 24, con un’esplosione di musica, stand espositivi e food truck con specialità per tutti i gusti. Spazio ai giovani talenti locali e a una selezione accurata di espositori che trasformeranno l’ex complesso industriale in un piccolo villaggio creativo.

Domenica 13 aprile si inizia già dalle 10 del mattino: oltre alla mostra-mercato, sarà possibile visitare una mostra d’arte collettiva (dalle 11:00 alle 24:00) e godersi il concerto live della Superband Smum, in programma dalle 18:00 alle 20:00. Non mancheranno, ovviamente, le proposte street food e l’area relax per tutta la famiglia.

Mercatorre è molto più di una fiera: è un modo per valorizzare spazi urbani in disuso trasformandoli in luoghi di incontro, bellezza e cultura. Un’occasione imperdibile per cittadini e turisti in questi weekend di primavera, tra memoria industriale e nuove visioni urbane. Ingresso libero e voglia di stupirsi: l’appuntamento è in via Calastro 8/10, nel complesso degli ex Mulini Meridionali Marzoli dove passato e futuro si incontreranno a ritmo di musica.