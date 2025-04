Litoranea, stabilimenti balneari attivi dal 1°Maggio: firmata l’ordinanza

Lidi e stabilimenti balneari potranno aprire fin dal Primo Maggio: il comune di Torre del Greco firma l’ordinanza che accoglie la richiesta dei gestori.

Stabilimenti balneari aperti il Primo Maggio a Torre

Dal primo maggio i lidi di Torre del Greco potranno riaprire ufficialmente i battenti. A sancirlo è l’ordinanza firmata dal sindaco Luigi Mennella, che accoglie la richiesta avanzata dai gestori degli stabilimenti balneari lo scorso 18 febbraio, durante un incontro con l’amministrazione comunale.

Una decisione che punta a dare respiro agli operatori del settore, in un periodo in cui la destagionalizzazione del turismo non è più un’utopia, ma una necessità.

L’estate 2025 comincia prima: ma l’ombra Bolkenstein resta all’orizzonte

Nell’ordinanza si fa riferimento anche al decreto legge che ha prorogato fino al 30 settembre 2027 la validità delle attuali concessioni demaniali, in attesa che si faccia chiarezza sulla famigerata direttiva Bolkestein.

Una direttiva europea che, se applicata in maniera rigida, rischia di mandare all’asta migliaia di concessioni su tutto il territorio nazionale, con conseguenze pesantissime per l’economia locale e per chi da anni, spesso da generazioni, gestisce spiagge e stabilimenti.

Torre del Greco, come molti comuni costieri italiani, si muove quindi tra la tutela delle proprie attività storiche (e non) e la necessità di adeguarsi alle normative comunitarie nel rispetto dei principi di concorrenza che il libero mercato impone.

Via alla promozione delle attività, le aspettative: più pulizia e controlli

Intanto, per l’estate 2025, si punta a una partenza sprint: lidi aperti dal 1° maggio al 30 settembre, con l’obiettivo di intercettare i flussi turistici già dal ponte primaverile.

Un provvedimento atteso e importante che permette agli operatori di lavorare con programmazione: diversi imprenditori sono infatti già partiti con la promozione della attività estive, non soltanto di quelle balneari ma anche degli intrattenimenti serali. A Palazzo Baronale, intanto, si lavora anche per rafforzare i servizi di sicurezza, pulizia e trasporti in vista della nuova stagione: aspettative concrete per i tanti avventori del litorale torrese, sul quale incombe anche la spada di Damocle dell’avvio dei lavori di restyling più volte rinviati.

I balneari tirano un sospiro di sollievo. Ma il conto alla rovescia verso il 2027 è già iniziato. La proroga c’è, ma la riforma incombe. E la spiaggia, anche stavolta, rischia di diventare particolarmente rovente.