Torre del Greco, voucher per asili nido e centri estivi: al via il piano per aiutare le famiglie

Voucher per i centri estivi a Torre del Greco, l’iniziativa dell’amministrazione che va incontro alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori in vista dell’estate.

Voucher per centri estivi e asili nido a Torre

Supportare le famiglie nella quotidiana sfida tra lavoro e cura dei figli. È questo l’obiettivo del piano “C’è tempo: servizi di supporto per la conciliazione lavoro-famiglia” che il comune di Torre del Greco, attraverso l’ambito territoriale N31, ha messo in campo grazie alla collaborazione con la Leregi sas, capofila dell’Ats selezionata tramite avviso pubblico.

Tre le misure previste dal programma, promosso nell’ambito del progetto regionale a sostegno della natalità: voucher per l’asilo nido, centro estivo con vitto e attività ludiche per bambini.

Un pacchetto pensato per sostenere concretamente i nuclei familiari, in particolare quelli in cui entrambi i genitori lavorano e faticano a trovare un equilibrio tra impegni professionali e tempo da dedicare ai più piccoli.

Tre avvisi pubblici: i dettagli

Il primo avviso riguarda i bambini da 0 a 36 mesi: i voucher consentiranno l’accesso per dieci mesi – da settembre 2025 a luglio 2026 – al servizio nido gestito dall’associazione Padre Pio onlus La Ginestra. Il secondo intervento si rivolge invece ai bambini dai 3 ai 12 anni e prevede un centro estivo presso la cooperativa La Fiaba di C. Andersen, attivo dal 16 giugno al 1° agosto per 34 giorni complessivi, comprensivi di vitto.

La terza misura, infine, si concentra su attività ludico-educative settimanali sempre per la fascia 3-12 anni, con incontri presso la stessa struttura La Fiaba da avviare subito dopo la pubblicazione delle graduatorie e fino al 31 dicembre 2025.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 14 maggio, a mano presso l’ufficio protocollo di Palazzo La Salle o tramite PEC, utilizzando i moduli disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Destinatari dell’iniziativa sono residenti e lavoratori di Torre del Greco con figli a carico: per ogni misura sono previsti da 13 a 15 posti. In caso di richieste superiori, saranno stilate apposite graduatorie. Tutte le info utili sono consultabili negli avvisi pubblici al sito comune.torredelgreco.na.it .