Mennella sul futuro della Turris: “Per ora non si è mosso nulla. Stadio? Stiamo lavorando per averlo”

Nel corso della presentazione della nuova tensotruttura La Salle a Torre del Greco, ai nostri microfoni è intervenuto il sindaco Luigi Mennella. La città si proietta sempre di più sullo sport e arrivano nuove notizie sulle situazioni legate alla Turris e al futuro stadio dei corallini.

Saranno mesi caldissimi sul fronte corallino, serve trovare una proprietà solida che possa dare lustro e tranquillità ad una squadra che ha vissuto un vero e proprio “lutto sportivo” con la radiazione dal campionato di Serie C.

Il sindaco Mennella torna a parlare della Turris, le ultime sul futuro

“Tempistiche per il nuovo stadio? Non sono dettate da noi, abbiamo fatto la richiesta, attendiamo i finanziamenti. Non è una cosa che si realizzerà nei prossimi mesi, però questo lasso di tempo sarà importante per il progetto preliminare. Una cosa è certa però, abbiamo iniziato anche a lavorare per lo stadio. Poi chissà, possiamo ricominciare con la Turris, peccato per il momento, ma siamo qui a lavorarci e ci auguriamo un futuro migliore con la nostra squadra del cuore nella sua nuova casa”.

“Futuro della Turris? Per ora non si muove nulla, ho avuto modo di conoscere qualcuno nelle scorse settimane ma al momento non c’è ancora nulla. Appena ci saranno nuovi aggiornamenti vi dirò tutto, come ho sempre fatto”.