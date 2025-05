Maestre Pie Filippini, a Torre una scuola con le radici nel passato e i rami verso il futuro

C’è una scuola paritaria a Torre del Greco che ha radici lontane ma valori educativi moderni ed un’offerta formativa completamente proiettata nel futuro: è l’Istituto Maestre Pie Filippini.

Maestre Pie Filippini, la scuola paritaria tra passato e futuro

Nel cuore di Torre del Greco, tra spazi verdi e ambienti curati, sorge un’istituzione educativa che da decenni rappresenta un punto di riferimento per le famiglie che desiderano offrire ai propri figli un’istruzione solida, completa e al passo con i tempi.

L’Istituto Maestre Pie Filippini è una scuola paritaria pontificia, radicata nella tradizione ma proiettata verso l’innovazione, dove la centralità del bambino è più di un principio pedagogico: è una missione viva e quotidiana.

Scuola bilingue e corsi di Python: “Nemmeno gli universitari sono così preparati”

“Qui non siamo solo docenti: siamo guide, siamo amiche, a volte mamme”, racconta la maestra Anna, con voce accogliente e determinata. In queste aule si respira un’aria familiare, fatta di ascolto, attenzione e cura del dettaglio. Ma non si tratta di una semplice scuola “d’altri tempi”. Al contrario: l’Istituto si distingue per una proposta formativa moderna, ricca, orientata al futuro.

Sin dalla scuola dell’infanzia, infatti, i bambini vengono introdotti al mondo delle tecnologie, con laboratori di informatica reali e attivi – non vetrine da Open Day – e progetti concreti che parlano la lingua del presente. “Qui insegnano il coding e persino il linguaggio Python“, racconta con stupore una mamma, “mio figlio oggi conosce concetti che molti universitari ignorano.”

L’inglese è una materia di punta: la scuola è sede Cambridge e offre cinque ore settimanali già dalla prima elementare, con docenti madrelingua o altamente qualificati. L’obiettivo? Diventare una scuola bilingue, dando ai piccoli alunni gli strumenti per aprirsi al mondo con naturalezza.

“Qui ogni bambino viene visto per quello che è. Nessuno viene lasciato indietro. Mio figlio era terrorizzato dal computer, oggi è il primo della classe. Merito del maestro che ha saputo tirare fuori il meglio da lui”, racconta un’altra mamma con voce emozionata.

Alle Pie Filippini anche lo spettacolo è una cosa seria

L’educazione motoria, l’arte, la musica, il canto e persino il teatro non sono attività marginali, ma discipline strutturate, affidate a professionisti del settore. La danza viene insegnata da coreografi, il canto da esperti di vocalità, il teatro da formatori specializzati.

E poi ancora: progetti di taekwondo con maestri qualificati, laboratori di alimentazione e arte, uscite sul territorio per far conoscere la storia e l’identità culturale locale.

Tutto questo avviene in un ambiente sicuro e “green”, pur essendo in pieno centro. All’arrivo c’è una portineria che accoglie tutti coloro che accedono alla struttura, gli spostamenti tra le aule avvengono sotto gli occhi vigili dei docenti. Gli insegnanti sono laici, scelti con attenzione, spesso attraverso lunghi colloqui che valutano non solo la preparazione, ma anche la capacità empatica e la vocazione educativa.

Una scuola paritaria esclusiva ma “inclusiva”

Quello che sorprende, però, è che tutto questo non ha costi irraggiungibili, anzi. L’Istituto Maestre Pie Filippini dimostra che un’educazione di qualità, umana e innovativa, può essere accessibile.

Ci sono agevolazioni per chi ha più di un bambino iscritto nella struttura, e un’attenzione costante alle esigenze delle famiglie, anche attraverso iniziative come il campo estivo educativo, pensato per prolungare il percorso formativo oltre il calendario scolastico.

E se qualcuno pensa ancora che “scuola privata” significhi bambini viziati o contesti elitari, qui si troverà davanti una realtà inclusiva e concreta: a partire dalle uniformi scolastiche, un messaggio ai più piccoli che vuole insegnare il rispetto dell’altro senza guardare a “griffe” o estrazione sociale.

Come amano dire in Istituto, “abbiamo un piede nel passato e uno nel futuro”. E in effetti l’eredità di Santa Lucia Filippini – una donna che già nel Settecento si occupava dell’istruzione delle bambine – si intreccia con un progetto educativo che guarda lontano. Le radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso l’innovazione.

Scegliere questa scuola, per chi può, non è semplicemente una spesa: è un investimento nell’educazione, nella crescita e nella felicità dei propri figli.

Istituto Pontificio Maestre Pie Filippini, dove si trova e contatti

La scuola paritaria Maestre Pie Filippini si trova a Torre del Greco, in Corso Vittorio Emanuele 90 poco distante dal confine con Ercolano.

Telefono: 081 8811924

Instagram: maestrepiefilippini_tdg