Mercatorre fa rivivere il vintage a Torre del Greco: stand, vinili e cibo di strada

Torre del Greco si accende di vintage con la XIX edizione di Mercatorre. Nel cuore della città del corallo, tra i profumi del passato e le vibrazioni della creatività contemporanea, si prepara a tornare Mercatorre, la fiera del vintage più amata del territorio, giunta quest’anno alla XIX edizione. L’appuntamento è fissato per sabato 17 maggio, dalle 17:00 alle 24:00, e domenica 18 maggio, dalle 10:00 alle 22:00, nell’incantevole area esterna dei Molini Meridionali Marzoli, ormai scenografia identitaria di questo evento diventato un simbolo cittadino.

Mercatorre torna il 17 e 18 maggio 2025

Mercatorre è molto più di un mercato: è una vera e propria celebrazione della memoria condivisa, del riuso intelligente, dell’artigianato creativo e del collezionismo d’autore. Tra bancarelle di modernariato, vinili, oggetti rétro, abiti d’epoca e design d’arredo, si snoda un percorso tra passato e presente, dove ogni oggetto ha una storia da raccontare.

Il sabato sera si aprirà con una speciale sessione musicale “Open Decks & Resurgo”, in cui DJ e collezionisti di vinile si alterneranno in consolle per trasformare la piazza in un salotto sonoro a cielo aperto, tra vibrazioni analogiche e spirito di condivisione.

La domenica, oltre al consueto mercato, sarà arricchita da una mostra d’arte collettiva che vedrà protagonisti 20 artisti locali, e da una speciale attività educativa sulla sicurezza stradale in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Ercolano. Adulti e bambini potranno partecipare a laboratori esperienziali, indossare gli “occhiali alcolvista” e imparare divertendosi.

Alle 18:30, il palco passerà ai giovani talenti della scuola Danza col Cuore, diretta da Carmen Di Cristo, che porteranno in scena uno spettacolo carico di emozione e movimento. A chiudere il weekend, una selezione musicale in sottofondo accompagnerà gli ultimi acquisti e chiacchiere tra amici. Immancabile, per tutto il weekend, l’area food a cura di Bivio 77 e I’m Ciro Pizza, con proposte culinarie pensate per soddisfare tutti i gusti.

Mercatorre si conferma un evento che parla il linguaggio della bellezza del riuso, della creatività diffusa e della comunità. Un fine settimana da vivere con occhi curiosi, orecchie attente e cuore aperto a Torre del Greco.