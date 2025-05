Nascondeva droga e pistole in cantina: arrestato 37enne incensurato di Torre del Greco

Arrestato dai carabinieri un 37enne di Torre del Greco con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, ricettazione e detenzione di armi clandestine.

Droga e armi in casa: arrestato a Torre del Greco

L’arresto è avvenuto in via Unità Italiana, nel Comune corallino, dove i carabinieri del locale nucleo operativo sono giunti per perquisire l’abitazione dell’uomo, un 37enne incensurato. I militari si sono diretti anche verso la cantina: è lì che sono stati trovati 14 panetti di hashish, circa 1 chilo e 400 grammi di stupefacente.

Insieme alla droga sono stati ritrovati anche gli utensili per pesare e preparare le dosi. In più il 37enne custodiva una pistola calibro 9×21, una revolver Smithe & Wesson 357 Magnum e ben 96 proiettili. Entrambe le armi avevano matricola abrasa. Il 37enne è finito in carcere, in attesa di giudizio, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, ricettazione e detenzione di armi clandestine.

Le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti si affiancano sempre più alle operazioni di controllo legate alla preoccupante escalation di violenza tra giovanissimi nel territorio torrese e non solo. Nel giro di pochi giorni, a Torre del Greco, si sarebbero susseguiti ben tre episodi di violenza ai danni di ragazzi giovani.

L’ultima aggressione sarebbe avvenuta domenica mattina, all’alba, nella centralissima Piazza Luigi Palomba. Brutale ed inspiegabile la violenza che si è consumata ai danni di un ragazzo di 23 anni, aggredito sotto casa da due coetanei per motivi rimasti ignoti.