Turris, Raiano: “Sarebbe un onore fare calcio a Torre ma c’è da discutere”

Si inizia a muovere qualcosa sul fronte Turris. Nelle ultime ore a parlare è l’ex presidente dell’Ercolanese, Umberto Raiano. L’imprenditore ha confermato il suo interesse alla causa corallina ma ci sarà bisogno di nuovi incontri con le istituzioni per continuare a discutere della tematica.

Con il presidente Raiano al comando, con tutta probabilità sarà Eccellenza per i corallini. Tutto però è ancora in bilico, nel mentre spunta una candidatura extra-campana per la Turris, saranno in ogni caso settimane decisive su ogni fronte.

Raiano torna a parlare della Turris, le ultime

“Sarebbe un onore fare calcio a Torre del Greco, ma la Turris che immagino, la Turris che deve rinascere, non può avere vita breve. C’è da discutere della questione stadio, non posso ripetere l’esperienza di Ercolano, investendo tante risorse senza avere poi la possibilità di creare un progetto duraturo legato alla infrastruttura cittadina. Altre cose non è il caso di anticiparle, ma di metterle in evidenza a livello istituzionale avendo, rispetto dei ruoli, nel momento in cui l’amministrazione comunale mostrasse concreto interesse ad ascoltare la proposta del gruppo che rappresento”.