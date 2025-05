Torna “A Pint of Science”: alla Stecca si parla di scienza in modo semplice, davanti a una birra

Agli ex Mulini Marzoli torna “A Pint of Science”: la scienza a piccoli sorsi, con parole comuni, spiegata davanti ad una pinta.

La scienza scende dai laboratori e si siede al tavolo di un pub, pronta a raccontarsi tra un sorso di birra e un dibattito informale.

Succede a Torre del Greco, dove dal 19 al 21 maggio il Cobar Stecca dei Mulini Marzoli ospiterà l’edizione locale di A Pint of Science, l’iniziativa internazionale che porta la divulgazione scientifica direttamente nei luoghi di ritrovo, trasformando un momento di svago in un’occasione di apprendimento e confronto.

Per il terzo anno consecutivo, grazie all’impegno delle organizzatrici Clementina Sasso, astrofisica INAF – Osservatorio di Capodimonte, ricercatrice e divulgatrice scientifica e Giuliana Esposito, CEO di Stecca, il pubblico di Torre del Greco potrà godersi un boccale di birra ascoltando alcuni dei nomi più autorevoli della scienza italiana, in un’atmosfera informale, stimolante e inclusiva.

L’evento, parte di un network mondiale che coinvolge più di 25 Paesi, è pensato per avvicinare il grande pubblico alla scienza, creando un contesto informale dove esperti del settore possono raccontare le proprie ricerche senza filtri accademici.

Durante le tre giornate, il Cobar Stecca dei Mulini Marzoli si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di idee, ospitando conferenze e dibattiti su temi di grande attualità.

I talk in programma

Si parte il 19 maggio con l’incontro dedicato a “I vulcani di Napoli: come difendersi dal più alto rischio vulcanico al mondo”, un’occasione unica per approfondire le conoscenze su uno dei territori a più alta densità vulcanica del pianeta. Gli esperti illustreranno i rischi, le strategie di monitoraggio e le tecnologie più avanzate per la prevenzione.

Il 20 maggio sarà invece il turno di un argomento all’avanguardia: “Quantum Computing: il futuro del calcolo nella meccanica quantistica”. Un viaggio tra bit quantistici e algoritmi innovativi, per comprendere come questa tecnologia rivoluzionaria possa cambiare il nostro approccio al calcolo e alle informazioni.

A chiudere il ciclo di appuntamenti, il 21 maggio si parlerà di salute e innovazione con “Ruolo del sistema immunitario nella lotta al cancro: vaccini anti-cancro”. Un tema di grande impatto sociale, che vedrà protagonisti ricercatori impegnati nello sviluppo di terapie avanzate che sfruttano il potenziale del sistema immunitario per combattere il tumore.

Un’occasione imperdibile per scoprire il lato più affascinante della scienza, condividendo pensieri e riflessioni davanti a una buona birra. A Pint of Science non è solo divulgazione: è il modo più conviviale per accorciare le distanze tra il sapere e la vita di tutti i giorni.