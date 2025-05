Un dolce per la Festa dei Quattro Altari: ecco la Delizia del Corpus Domini

Un dolce che rappresenterà la Festa dei Quattro Altari: si chiama Delizia del Corpus Domini ed è stato selezionato tra varie opere d’arte pasticciera realizzate dai ragazzi dell’Istituto Pantaleo di Torre del Greco.

Verso la festa: un dolce per i Quattro Altari

È stato presentato ieri, 22 maggio 2025, nella sede centrale dell’istituto superiore Eugenio Pantaleo in Via Cimaglia un nuovo progetto intitolato “Un dolce per i Quattro Altari”, che ha visto come protagonisti gli studenti dell’indirizzo alberghiero, i quali con il supporto dei docenti sono riusciti a creare dei dolci che rimandano alla tradizione torrese ed in particolare alla bellezza scenografica degli altari.

Tutto ha avuto inizio lo scorso 6 maggio quando, nei laboratori di sala e cucina dell’istituto, si è tenuta la fase finale del concorso dove i dolci presentati sono stati selezionati dalla giuria presieduta dallo chef Antonio Tecchia, eccellenza torrese, e costituita dai due docenti del Pantaleo Mario Cozzolino e Flaminio Giordano, con la supervisione del dirigente scolastico Giuseppe Mingione.

Quattro proposte per la finale

I quattro dolci finalisti sono stati: Tripudio floreale, bavarese alla vaniglia con biscotto alle mandorle ai frutti rossi; Octava golosa, cremoso alla gianduia e cioccolato fondente; Corallina alla frutta, tartelletta di pasta frolla, crema di zuppa inglese e frutti di bosco; ed infine il dolce che questa mattina è stato decretato il vincitore, Delizia del Corpus Domini composto da un biscotto al cacao, cremoso al cioccolato al latte, lamponi e noci caramellate.

Il dolce vincitore è stato certificato come dolce ufficiale della Festa dei Quattro Altari, ma il concorso ha visto anche un caloroso plauso a tutti gli altri partecipanti che con impegno e passione hanno realizzato delle creazioni degne di nota, riscuotendo un grande successo soprattutto se si prende in considerazione la giovane età dei concorrenti.

Alla premiazione hanno presieduto il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e il direttore artistico della Festa dei Quattro Altari Patrizia Porzio che, in un intervento ai nostri microfoni, ha dichiarato: “Rafforzeremo l’offerta culturale per i turisti e per tutti coloro i quali vogliono venire a visitare Torre del Greco. Valorizzeremo a 360 gradi i luoghi simbolo della città come Palazzo Baronale, la zona porto fino alle stradine del mercato con una promozione dell’offerta artistica e culturale con l’aiuto di artisti, musicisti e dei giovani talenti. Questa è una festa che oltre a fare da vetrina per turisti è la rappresentazione dell’identità torrese”.