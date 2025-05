Torna il Premio De Filippo: a Torre si seminano “Pace, amore e poesia”

Pace, amore e poesia in scena in un sabato di primavera: all’IC Don Bosco – D’Assisi, l’evento di presentazione del “Premio Fratelli De Filippo” diventa una mini kermesse di musica e versi.

“Pace, amore e poesia”: l’antipasto del Premio De Filippo

Una serata che ha lasciato il segno, quella andata in scena nella sala teatro dell’Istituto Comprensivo Don Bosco – D’Assisi di Torre del Greco.

L’evento “Pace, amore e… poesia”, promosso dall’associazione Bricolage con il patrocinio del Comune, ha saputo unire parole, musica, arte e sentimento in un abbraccio collettivo che ha coinvolto studenti anche di altri istituti, insegnanti, artisti e personalità del mondo culturale.

“Pace, amore e poesia”, un momento della serata

Un appuntamento corale, intenso, vibrante, che ha avuto come fulcro non solo la celebrazione della poesia e dell’arte in generale, ma anche la presentazione ufficiale dell’ottava edizione del “Premio Fratelli De Filippo“, ormai punto fermo nel panorama culturale della città del corallo.

Tra gli ospiti, Antonio Onorato ed Ernesto Mahieux

Il palco ha accolto performance poetiche e musicali che hanno emozionato il pubblico, con ospiti d’eccezione come il musicista Antonio Onorato che ha emozionato con la sua chitarra, l’attore Ernesto Mahieux e, seppur a distanza, l’attrice Miriam Candurro.

Antonio Onorato, ospite della serata

Proprio lei sarà la presidente onoraria della prossima edizione del premio, mentre il ruolo di presidente della sezione napoletana è stato affidato al maestro Massimo Abbate.

Le parole del patron De Chiara: una nuova sezione internazionale

A raccontare lo spirito e la crescita del premio è stato Salvatore De Chiara, patron del concorso e presidente dell’associazione Bricolage:

“Il bando parte adesso, la scadenza è fissata al 30 settembre (scarica qui il bando). Abbiamo creato quattro sezioni, di cui una estera: ci auguriamo che arrivino poesie anche da oltreoceano”.

Un’apertura internazionale che conferma l’ambizione e la credibilità del progetto, capace già lo scorso anno di attrarre poeti da tutta Europa: “Abbiamo premiato una scrittrice proveniente dalla Francia, è venuta di persona: è stato un grande onore”, ha aggiunto De Chiara.

Mahieux: “Con la cultura si cresce: i giovani ne hanno bisogno”

Ma “Pace, amore e… poesia” non è stato solo un evento culturale: è stato un manifesto di resistenza, una chiamata alla bellezza in tempi difficili.

L’attore torrese Ernesto Mahieux, premio David di Donatello, ha sottolineato con forza il valore della cultura come strumento di crescita spirituale: “Poesia vuol dire cultura e avere amore per la cultura significa crescere. Un ministro una volta disse che con la cultura non si mangia, ma è l’esatto contrario: con la cultura si cresce e si mangia anche. Soprattutto i giovani hanno bisogno di crescere spiritualmente, di allontanarsi da droga, telefonini, tablet. Vivete il cinema, vivete il teatro: questa è cultura”.

E la poesia, come ha detto Mahieux, è “una valvola di sfogo, una denuncia”. Un’arte che scava dentro, che accende coscienze, che semina umanità.

La D.S. Ammirati: “Nel nostro istituto coltiviamo la bellezza dell’arte”

Una riflessione condivisa anche dalla dirigente scolastica Rosanna Ammirati: “Il valore vocativo della poesia accende l’intimo desiderio dell’uomo di elevarsi. In questa scuola coltiviamo molto questa vena artistica: abbiamo una sezione musicale e un laboratorio di incisione del cammeo che consentono agli alunni di riscoprire la bellezza dell’arte”.

Premio De Filippo, i nomi dei premiati

La poesia, dunque, resiste. E lo fa anche attraverso i nomi che andranno a comporre la rosa dei primi premiati della prossima edizione del Premio De Filippo, anticipata dalla professoressa Teresa Civitella. Nomi che andranno, quindi, a comporre il parterre degli ospiti per la serata finale prevista tra la fine del 2025 ed i primi del 2026

Tra questi: Nunzia Schiano, Gianfelice Imparato, Pia Laciotti, Gina Perna, Maria Bolignano, Lorenzo Fantastichini, Luca Saccoia, Teresa Del Vecchio, Antonio Grosso, Giorgio Pinto.

Presentata la nuova edizione del premio di poesia “Fratelli De Filippo”

Per la sezione giovani ed emergenti, saranno premiati: Gina Marante, Paco De Rosa, Domenico Pinelli, Mario Autore, mentre i premi speciali andranno a Giovanna D’Amodio, Massimiliano Di Grazia, Marcello Marrucci e Daniela De Donno.

La consigliera Ascione: “Pace nella nostra comunità, poi nel resto del mondo”

Una serata che ha avuto anche un forte respiro civico, con l’intervento del sindaco Luigi Mennella al quale sono stati affidati i saluti istituzionali, dell’Assessore Laura Vitiello e della Consigliera Comunale Valentina Ascione, che ha ribadito l’importanza del patrocinio e del messaggio lanciato dall’iniziativa: “La pace va trovata prima in noi stessi, solo così possiamo contribuire alla pace della nostra comunità. E la poesia è uno degli strumenti più autentici per esprimere amore, in tutte le sue forme”.

“Pace, amore e… poesia” ha dimostrato che l’arte può ancora unire, educare, trasformare. A Torre del Greco, la cultura non è un orpello, ma un seme piantato con cura, anno dopo anno. E il Premio Fratelli De Filippo è tra i suoi frutti più preziosi.