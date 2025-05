Upside Down a Torre del Greco: nuovo look, nuovi sapori e una vision che trasforma la zona porto

È estate all'Upside Down, tornano nel menù i classici estivi come la nerano e l'impepata di cozze

Tra i locali nei pressi del porto di Torre del Greco, Upside Down si fa notare per il suo essere poliedrico: con l’arrivo dell’estate questo piccolo tempio del gusto e dell’aperitivo cambia look e menù.

Upside Down, il “gioiellino” tra i locali del porto di Torre del Greco

A Torre del Greco c’è un posto che non sta mai fermo. Non perché sia caotico, ma perché è vivo. Si chiama Upside Down e da sette anni è molto più di un bar-ristorante: è un laboratorio continuo di idee, gusto e bellezza che cambia pelle senza perdere la propria anima.

Già protagonista del fermento che sta risvegliando la zona del porto, Upside Down oggi si presenta con una nuova veste estetica e un menu rinnovato, in linea con la filosofia che lo guida sin dall’inizio: proporre un’esperienza sempre diversa, dinamica, mai banale.

Nuovo look, stessa energia

Il primo cambiamento lo si nota appena si varca la soglia: il locale ha subito un restyling sobrio ma d’impatto, con tavoli riposizionati e uno stile total black che lo rende ancora più intimo e “instragrammabile”.

“Ci siamo detti: perché non dare ai clienti la possibilità di scattare ogni volta una foto diversa, un ricordo nuovo?”, racconta Rosaria Mazza, una delle titolari. Perché oggi, si sa, l’esperienza non si ferma al piatto: continua anche sui social.

Ma non è solo una questione di estetica. Cambiare look significa anche comunicare che il locale è in movimento, che evolve con il proprio pubblico e col territorio. E proprio il territorio è uno dei protagonisti del progetto Upside Down: non solo nel piatto, ma anche fuori.

Upside Down si veste d’estate: menu fresco, tradizione rivisitata

Nel nuovo menu, alcune proposte spariscono per questi mesi caldi, per fare spazio a novità che riscoprono la tradizione con creatività, e nel pieno rispetto della stagionalità degli ingredienti, come la polpetta di baccalà e i bocconcini di baccalà fritto, introdotti per la prima volta.

I gustosissimi tacos dal sapore estivo

Restano ovviamente i grandi classici: l’impepata di cozze, lo spaghetto con le cozze, la caprese, i vini selezionati, i drink preparati con cura.

Ma con una consapevolezza in più: chi sceglie Upside Down non cerca la solita tavola con tovaglia bianca e calice d’ordinanza, ma un luogo accogliente, giovane nell’anima, dove la qualità non si veste di formalità.

L’esterno diventa “borgo”: a due passi dal porto di Torre del Greco

E poi c’è l’esterno. Il lato più suggestivo quando cala la sera nelle giornate calde. Il dehor – diciamo, piuttosto, il “cortiletto” di Upside Down – è uno spazio estivo rilassante, con sedute comode e luci diffuse che ricreano un’atmosfera da “borgo marinaro”.

Siamo a pochi passi dal mare, nel cuore di una zona che ha tutte le carte in regola per continuare ad essere sempre più un punto di riferimento gastronomico e turistico.

“È una zona che si sta svegliando, dobbiamo accompagnarla a crescere sempre più: vogliamo che si riempia di locali, di idee, di vita”, spiega Rosaria.

Ed è con questa visione che Upside Down sta provando a fare rete con le attività vicine, sognando di trasformare l’antica Strada Marina in una sorta di secondo centro della città, dove si passeggia, si mangia, si fotografa, si vive.

Un locale per tutti, fuori dalle “solite” esperienze

Upside Down non si rivolge a un pubblico specifico: piace a chi ama la buona cucina, senza etichette. Dalla coppia che cerca una cena romantica ma informale, al gruppo di amici che viene per l’aperitivo, passando per il turista di passaggio che rimane affascinato dall’angolo di mare visibile a due passi.

Non è un locale da “cerimonia”, non è un posto da vecchie abitudini. È un posto dove puoi venire a fare una camminata, passare per il porto, per il centro cittadino, parcheggiare più vicino o più lontano e scoprire – o riscoprire – Torre del Greco da un’altra prospettiva.

Upside Down, come suggerisce il nome, ribalta il punto di vista, e lo fa con gentilezza, ironia e sostanza. A tavola, al bancone del bar e nella visione di un territorio che può – e deve – spiccare il volo partendo dai suoi sapori e dalla sua bellezza.

Upside Down, dove si trova e contatti

Upside Down si trova a Corso Garibaldi 28, la via dei locali a due passi dal porto di Torre del Greco.

Telefono: 338 334 8650

Facebook: Upside Down

Instagram: upside_down_tdg