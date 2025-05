Operazioni di successo contro furti e crimini ambientali: encomio per 13 agenti di Polizia Municipale

Encomio per 13 agenti di Polizia Municipale a Torre del Greco

Quindici encomi per 13 agenti di Polizia Municipale, protagonisti a Torre del Greco di 3 operazioni chiuse con successo contro furti in casa, furti d’auto e reati ambientali.

Polizia Municipale, encomio per 13 agenti

Una cerimonia sentita, simbolica ma concreta. Ieri mattina, mercoledì 28 maggio, nella sala giunta di Palazzo Baronale, il sindaco Luigi Mennella e l’assessore alla Polizia municipale Salvatore Piro hanno consegnato quindici encomi a tredici agenti che si sono distinti per tre operazioni portate a termine con successo nei mesi scorsi. Presenti anche il comandante Gennaro Russo e il segretario generale Domenico Gelormini.

“È stata – ha spiegato il primo cittadino – un’occasione per ringraziare tutto il corpo, che nell’ultimo anno ha fatto registrare un deciso e apprezzato miglioramento, ritengo dovuto in particolare allo spirito di squadra che si è venuto a creare. Del resto, più c’è gruppo, più il corpo assume quella valenza necessaria a garantire una disciplina complessiva, tale da poter dire agli utenti che rispettare la città significa rispettare noi stessi e i nostri figli”

Sulla stessa linea l’assessore Piro: “Gli agenti di polizia municipale sono l’interfaccia, il front office di un’amministrazione come la nostra che punta a fare di Torre del Greco sempre più una città turistica. L’idea, sposata appieno da tutti i componenti del corpo, è che la polizia municipale non sia inteso necessariamente come organo di repressione, ma anzi funga da prevenzione, ma direi anche da formazione, verso i cittadini”.

A chiudere gli interventi il dirigente Gennaro Russo, che ha ringraziato “tutti gli operatori per il lavoro che svolgono quotidianamente. Il lavoro di monitoraggio del territorio e l’attenzione mostrata nello svolgere le singole mansioni, sono determinanti, come preziosa è la sinergia venutasi a creare con tutte le altre forze dell’ordine”.

Gli agenti che hanno ricevuto il riconoscimento

Gli encomi hanno premiato tre interventi distinti ma accomunati da efficacia e tempestività. Il primo riconoscimento è andato agli agenti Antonio Trieste, Mario Accardo, Luigi Plebe, Luca Oculato e Annarita Esposito, protagonisti del fermo di un soggetto in stato di agitazione, colto sul terrazzo di un’abitazione e trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

La seconda operazione ha visto coinvolti Antonello Pelosio, Antonio Coccoli, Stefano Napolitano, Antonino Rivieccio, Daniele Rivieccio, Giuseppe Petrone e Raffaele Magliulo, che hanno condotto un’indagine su una serie di furti d’auto, conclusa con l’identificazione e la denuncia di un pregiudicato proveniente da un comune limitrofo.

Infine, encomio anche a Giuliana Lorenzi, ancora a Antonio Coccoli e Stefano Napolitano, che hanno intercettato un veicolo carico di rifiuti diretti verso uno sversamento illecito. Le indagini hanno portato alla scoperta di una discarica abusiva a cielo aperto.